الدكتور يسري جبر: سيدنا النبي حذرنا من هذه التصرفات في الطرقات

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجلوس على الطريق، والذي رواه الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يبيّن بوضوح أن للطريق حقوقاً واجبة على من يجلس فيه.

وأوضح خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس على الطرقات»، فلما اعترض الصحابة بأنهم يحتاجون إلى الجلوس في الطرقات لأنها مجالسهم، بيّن لهم أن الطريق له حق، وهو غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وأضاف جبر أن كلمة "حق الطريق" تعني حق الشرع الذي أوجبه الله على المكلف إذا جلس في الطريق، وليس المقصود أن الطريق يطالب بحقه حرفياً، مشيراً إلى أن الحديث يحمّل الجالس في الطريق تكاليف شرعية تتعلق بحقوق الناس وسلامتهم وخصوصيتهم.

وأكد أن لفظ "إياكم" في الحديث هو اسم فعل أمر بمعنى "احذروا"، مما يدل على أن النهي هنا جاد ومؤكد.

وبيّن أن النهي خاص بالجلوس في الطرقات التي يسير فيها الناس، أما إذا جلس الإنسان في مكان غير مأهول أو مقطوع لا يمر به أحد، فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يطّلع على عورات أحد ولا يتعلق به تكليف شرعي.

وأشار جبر إلى أن الحديث يشمل أيضاً من يجلس في النوافذ أو الشرفات أو الأسطح المطلة على الطريق، لأن العين هنا تطّلع على المارة، فيلزم مراعاة آداب الطريق وغضّ البصر وعدم التسبب في كشف عورات الناس أو تتبع أحوالهم.

ولفت إلى أن العمارة الإسلامية القديمة كانت تراعي هذه القيم؛ فتصميم البيوت كان يتجه إلى الداخل، بحيث تكون الشرفات والفسحات داخلية لا تطل على الشارع، حفاظاً على خصوصية أهل البيت. أما انتشار الطراز الغربي في البناء فقد جعل الشرفات مكشوفة على الطرقات، وهو ما يتطلب من المسلم مزيداً من الحياء وضبط السلوك.

وأكد على أن الإسلام دين حياء واحترام، وأن مراعاة حقوق الطريق من غضّ البصر وكفّ الأذى وردّ السلام من أهم معالم أخلاق المسلم وسلوكه القويم في المجتمع.

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت في وقت سابق لها، من خلال الصفحة الرسمية لها على" فيسبوك": آدابا ينبغي مراعاتها عند استعمال الطريق وهي:

1- حافظ على نظافة الأماكن:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زحزح عن طريق المسلمين شيئاً يؤذيهم، كتب الله له به حسنةً".. رواه أحمد.

2-لا تؤذ الناس بقضاء حاجتك فى طرقهم وأماكن الانتظار:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذى يتخلى فى طريق الناس أو في ظلهم" .. رواه مسلم.

3- لا تكن سبباً فى إلحاق الأذى بكل وبمن حولك وأقلع عن التدخين:

"لا ضرر ولا ضرار".

4-تأن عند القيادة ولا تتعجل:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأناة من الله، والعجلة من الشيطان".. سنن الترمذى.

5- أرشد الضال وساعد الأعمى وخذ بيده:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من كمه أعمى عن طريق".. رواه أحمد؛ ومعني كمه أعمي: أضله ولم يرشده

6- ساعد المحتاجين والفقراء وكبار السن:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل سلامى عليه صدقة كل يوم : يعين الرجل فى دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة".. رواه البخارى.

7- حافظ على نظافة مياه البحار والأنهار ولا تلوثها:

عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال فى الماء الجارى".. رواه الطبرانى.

8- لا تزعج أحداً برفع صوتك أو استخدام أداة التنبيه بكثرة:قال رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".. رواه البخارى.

9- غض البصر عن محارم الله:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الطريق حقه غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".. رواه البخارى.

