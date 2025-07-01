الشيخ خالد الجندي: صيام هذا اليوم يكفر سنة كاملة

كتب-محمد قادوس:



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من كرم الله سبحانه وتعالى أنه جعل في شهر المحرم يومًا خاصًا يُكفر فيه سنة من الذنوب والمعاصي، وهو يوم عاشوراء، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله".



وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن هذا اليوم العظيم فرصة عظيمة للمؤمنين، تخيل أن صيام يوم واحد فقط، وهو يوم السبت القادم إن شاء الله، يكفر سنة كاملة من الذنوب! وإن أردت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بصيام يوم قبله أو بعده أيضًا.



وأشار إلى قول الإمام ابن القيم في هذا السياق، حيث نصح بصيام ثلاثة أيام: يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم، لأن ذلك هو الأصح وأقرب للسنة.



كما بيّن الشيخ خالد الجندي أن صيام عاشوراء يأتي في وقت شديد الحرارة، ما يجعل العبادة فيها أعظم أجرًا عند الله، إذ المجاهدة في الطاعات في الأوقات الصعبة أحب إلى الله من العبادة في أوقات اليسر والرخاء.



وأشار إلى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقد لفحته النار وهو يلهث من شدة العطش، فذكر أن صيام المؤمن يشفع له يوم القيامة فيشفع له بالسقي والنجاة من اللهب.



وتحدث الجندي عن شدة العطش في الآخرة، مستشهداً بآيات من سورة الأعراف وسورة الكهف، التي تصف حال الكافرين في النار وعذابهم بالعطش، قائلاً: "إنه لا شيء أشد إيلامًا من العطش في الآخرة، فصيامك لله عز وجل هو حصنك من هذا العذاب.



وختم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حديثه بنصيحة مهمة: "لا تدع أي ضعف أو تعب يمنعك من الصيام في هذه الأيام المباركة، مهما كان العناء، فكلما بلغت في التقرب إلى الله بفعل ما يخالف ما يفعله الناس، كانت عبادتك أكثر ملاحظة وأحب إلى الله".



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