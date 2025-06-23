أمين الفتوى: الاحتكار خِسَّة ونَقْص مروءة وحرام شرعًا

كتب- علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة احتكار السِّلَع والأقوات استغلالًا للأزمات، مؤكدًا أنه عَملٌ مُحَرَّم شرعًا، ففي الحديث: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».

وأوضح أمين الفتوى أنه حَرُم الاحتكارُ لما يحمله من الإضرار بالناس الحاصل بالسيطرة على السلع التي يحتاجون إليها أوقات الأزمات؛ ولذا فهو من الكبائر؛ وذلك لأنَّ الإضرار بالغير الذي لا يُحْتَمل عادةً هو مِن الكبائر؛ فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بأقوات الناس أوقات الأزمات فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ورغم احتواء احتكار السِّلَع على التحريم الشرعي وكونه من الكبائر؛ فإنَّه أيضًا يدل على خِسِّة صاحبه، ونقص مروءته، وتقصيره في المسئولية المجتمعية، فهو استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات التي تستدعي أصالةً توافر الجهود مِن أبناء المجتمع التي يُعْلِي فيها الجميع المصلحة العامة على الخاصة، والوضع نُصْبَ العين معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف.

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