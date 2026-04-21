هل يسقط حق المرأة في المهر بمرور الزمن بعد الزواج؟..عضو بالأزهر تجيب

كتب : محمد قادوس

05:08 م 21/04/2026 تعديل في 05:19 م

الدكتورة هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول ما إذا كان حق المرأة في المهر يسقط بمرور مدة معينة من الزواج، موضحة أن المهر حق أصيل وثابت للمرأة أقره الشرع الشريف، وهو مقابل عقد الزواج، ويثبت لها بمجرد العقد الصحيح، مؤكدة أنه لا يسقط بمرور الزمن.

متى تستحق المرأة كامل المهر أو نصفه؟

وأوضحت إبراهيم، خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن المرأة إذا تم عقد قرانها ثم وقع طلاق قبل الدخول فلها نصف المهر، أما إذا تم الدخول فلها كامل المهر، باعتباره حقًا خالصًا لها ثبت بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إنكاره أو المماطلة في أدائه.

متى يسقط حق المهر؟

وأضافت أن هذا الحق لا يسقط إلا في حالة واحدة، وهي أن تتنازل المرأة عنه بإرادتها الكاملة وطيب نفس منها، أما غير ذلك فيظل حقًا ثابتًا لها طوال الوقت، ويجوز لها المطالبة به متى شاءت، سواء أثناء قيام الزوجية أو عند الطلاق أو الوفاة، مؤكدة أن المهر دين في ذمة الزوج يجب الوفاء به، وأن الحفاظ على هذا الحق من مقاصد الشريعة في تكريم المرأة وصون حقوقها.

اقرأ ايضًا:

الودائع والشهادات البنكية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)

علي جمعة: الدعاء سبب لرد البلاء ولا يتعارض مع القضاء والقدر

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

"تعالى خدني وفسحني".. ليلى علوي توجه رسالة لمحمد منير من أسوان
زووم

"تعالى خدني وفسحني".. ليلى علوي توجه رسالة لمحمد منير من أسوان
فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد
زووم

فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد
تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف
أخبار المحافظات

تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف
هبوط حاد للذهب يتجاوز 2% مع صعود الدولار والنفط
اقتصاد

هبوط حاد للذهب يتجاوز 2% مع صعود الدولار والنفط
"شورت جينز وكوتشينة"..كنزي دياب تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في نيويورك
زووم

"شورت جينز وكوتشينة"..كنزي دياب تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في نيويورك

تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية