"ما حكم الاستهزاء بتحية الإسلام، كأن يُقال السلام عليكم فيُرد عليه بسخرية؟"... سؤال من شخص تلقاه وأجاب عليه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

تحية أهل الجنة

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة قناة الناس، أن تحية الإسلام “السلام عليكم” هي تحية عظيمة، وهي سلام الملائكة على سيدنا آدم عليه السلام منذ بداية الخلق، كما أنها تحية أهل الجنة.

حكم رد السلام في الإسلام

وأضاف أن هذه التحية تحمل معاني الرحمة والأمان، وقد أمر الله بها في قوله تعالى: “وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها”، مؤكدًا أن الأصل في المسلم أن يرد التحية بأفضل منها أو بمثلها، لا أن يقابلها بالاستهزاء.

وأشار إلى أن إلقاء السلام سنة، بينما رد السلام واجب، وهو من الأمور التي تُشيع المحبة بين الناس، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أفشوا السلام بينكم”.

حكم السخرية من تحية الإسلام

وشدد على أنه لا ينبغي السخرية من تحية الإسلام، لافتًا إلى أن بعض المواقف قد تُفهم خطأ، فقد يكون رد الشخص بطريقة غير معتادة بسبب ضيق أو غضب، وليس بالضرورة استهزاءً، لكن الواجب هو تعظيم هذه التحية والحرص على أدائها بالشكل اللائق.

اقرأ أيضاً:

حكم قضاء الصيام عن الميت.. أمين الفتوى يوضح متى يسقط ومتى يجب أداؤه (فيديو)

ما حكم الشبكة في حال وفاة الخاطب؟.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)



