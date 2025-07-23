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الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة

11:52 ص الأربعاء 23 يوليو 2025

صلاة-الجماعة

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كتب- علي شبل:

ما كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفًا متراصة تامة غير منقوصةٍ، وأَنْ لا يُشرع في صفٍّ حتى يَتم الذي قبله، فيبدأ بالصف الأول ثم الذي يليه، وهكذا إلى آخر الصفوف؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتِمُّوا الصفَّ الـمُقدَّم، ثمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِن نَقْصٍ فَليكُن فِي الصفِّ المؤخَّرِ» أخرجه أبو داود.

تنبيه مهم بخصوص إدراك الإمام في صلاة الجماعة

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية نشر، في وقت سابق، تنبيها مهما بخصوص صلاة الجماعة، موضحا أنه إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبّر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاة-، ثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس.

وأضافت لجنة الفتاوى بالمركز أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، ويُتابع المسبوقُ إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وهو قول المالكية، ومذهب جمهور الفقهاء على أن من أدرك شيئًا من الجماعة فقد أدرك فضلها.

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صلاة الجماعة دار الإفتاء المصرية مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية
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