عمري 70 سنة وعاوزه احفظ القرآن؟.. وباحث شرعي يكشف أسهل طريقة

كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على استفسار إحدى السيدات تبلغ من العمر 70 عاما وترغب في حفظ القرآن الكريم رغم تقدمها في العمر، وتريد أن تعرف طريقة تحفظ بها؟

وأشاد الباحث بهيئة كبار العلماء، بإصرار السيدة على متابعة حفظ القرآن رغم التحديات، ما شاء الله عليكِ، حفظك للقرآن الكريم في هذا العمر هو أمر عظيم ومبشر بالخير، فأنتم قدوة لنا جميعًا، بالنسبة لموضوع حفظ القرآن، من المهم أن نبدأ بنية صادقة ومخلصة في حفظه، التكرار هو المفتاح الأساسي للحفظ، ويجب أن نحرص على تكرار الآيات بشكل مستمر حتى تصبح ثابتة في القلب والعقل.

وأضاف سلامة خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أفضل طريقة لحفظ القرآن هي أن تبدأي بأجزاء صغيرة، مثل ثلاث آيات أو أكثر بقليل، ثم تكرريها بشكل مستمر لمدة أسبوع، وإذا استطعتِ أن تصلي بها في صلواتك، سواء الفريضة أو السنن، فإن هذا يساعد كثيرًا في تثبيتها في الذاكرة، أيضًا، يمكن الاستماع إلى تسجيلات قراء مثل الشيخ الحصري أو الشيخ المنشاوي للاستفادة من تلاوتهم، فهذا سيكون له أثر عظيم في تسهيل الحفظ."

وأشار الباحث إلى أن الوقت الأفضل لحفظ القرآن هو بعد صلاة الفجر، حيث يكون الذهن أكثر صفاءً والتركيز أكبر، كما ذكر أن الدعاء قبل الفجر بحفظ القرآن له تأثير كبير في تسهيل الحفظ.

واختتم سلامة بقول: نسأل الله أن يوفقكِ لحفظ القرآن الكريم وأن يجعل ما تقومين به في ميزان حسناتكِ، ويجب أن تتذكري أن القرآن الكريم عزيز، وعندما تعطيه كلك، يعطيكِ جزءًا عظيمًا منه، ويكون لكِ خيرًا في الدنيا والآخرة. أسأل الله لكِ التوفيق في مشواركِ القرآني.

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