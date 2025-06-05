دعاء مؤثر للدكتور علي جمعة في يوم عرفة

كتب- محمد قادوس:

أذاعت قناة "الناس"، بمناسبة يوم عرفة، دعاءً مبهرًا لفضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، توجه فيه إلى الله تعالى بكلمات مفعمة بالإيمان والخشوع والرجاء، في هذه الساعات المباركة التي تفتح فيها أبواب السماء، وتستجاب فيها الدعوات.

وقد بدأ دعاءه بالصلاة على النبي ﷺ، قائلاً: "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وفي الآخرين، وفي كل وقت وحين، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخيار، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين".

ثم توجه إلى الله بدعاء شامل، طالبًا من المولى عز وجل أن يفتح لنا فتوح العارفين، وييسر أمورنا، ويغفر ذنوبنا، ويستر عيوبنا، وينوّر قلوبنا، ويجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحسنين في العبادة.

كما دعا بأن يتقبل الله من عباده صيامهم وقيامهم وصلاتهم وأعمالهم الصالحة، وأن يُرضينا بقضائه، ويهدينا إلى ما يحب ويرضى، وأن ينقلنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه.

وتابع: "اللهم يا ربنا استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، اقضِ حوائجنا، واغفر ذنوبنا، وسدد ديوننا، واجعل يدنا هي العليا، اللهم انصرنا بنصرك، وافتح علينا من خزائن رحمتك وفضلك ما يثبت به الإيمان في قلوبنا".

وابتهل الدكتور علي جمعة قائلاً: "اللهم احشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا، ثم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب ولا عتاب، وارزقنا رؤيتك في جنة الخلد يا أرحم الراحمين".

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