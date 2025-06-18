ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب

كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصلاة بالقراءات الشاذة، وذلك ردا على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم الصلاة بالقراءات الشاذة؟ فقد حكى لي بعض أصدقائي أنَّه شاهد أحد الناس يُصلِّي في الصلوات الجهرية ويقرأ بقراءة غير معتادة، وعندما سأله صديقي عن هذه القراءة أبلغه أنَّها قراءة شاذة، فهل تصح الصلاة بمثل هذه القراءة في الصلاة؟

وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الصَلاة بالقراءات الشاذة المخالفة للرسم العثماني عمدًا في الصلاة يُبْطلها لفقدان القراءة أحد أركانها، ولكون المصلي قد أتى بكلام أجنبي في الصلاة.

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