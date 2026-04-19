إعلان

ما حكم الكلام أثناء سماع الأذان؟.. الإفتاء توضح جائز أم مكروه شرعًا

كتب : علي شبل

06:40 م 19/04/2026

حكم الكلام أثناء الأذان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما حكم الكلام أثناء سماع الأذان؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة هل هو جائز أم مكروه شرعًا.

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الأذان شُرِع للإعلام بدخول وقت الصلاة؛ فقد أخرج الشيخان، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».

ما يستحب عند سماع الأذان

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه يستحب الإنصات للأذان والانشغال بترديده وترك الكلام وعدم الانشغال بغيره من الأعمال.
واستشهدت اللجنة بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» متفقٌ عليه، مضيفة: ولأنَّ الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها، إلَّا أن تكون هناك حاجة للكلام فإنَّه يجوز حينئذٍ من غير كراهة.

اقرأ ايضًا:

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

