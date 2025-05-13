انتقض وضوء الإمام وأكمل بنا صلاة الجماعة فهل نعيد الصلاة؟.. عالم أزهري يجيب

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: صلى بنا الإمام صلاة العشاء فانتقضت طهارته أثناء الصلاه فاستمر بنا إماما ولم يخرج من الصلاة لأنه لم يعلم بذلك الا بعد انتهاء الصلاه.

فما حكم صلاتنا وصلاته؟.

وفي رده، كشف العالم الأزهري أن للصلاة أركانا لا يوجد بنيانها إلا بوجودها وشروطا لا تصح الا بها، موضحا أن شروط صحة الصلاة التي لا تكون صحيحة إلا من خلالها، منها ما يلي :

١- العلم بدخول الوقت فلو صلى قبله بطلت صلاته لقول الله تعالى (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا).

٢- ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبله لقوله سبحانه مخاطبا النبي وأمته( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره).

٣- من شروط صحة الصلاة: ستر العورة لكل من الرجل والمرأة لقوله تعالى :(يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد).

٤- واخيرا من شروط صحة الصلاة: الطهارة من الحدثين كليهما الأصغر والأكبر، والطهارة من الخبث.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين إنه إذا كان كل من الإمام والمأمومين لا يعلمون بانتقاض طهارة الإمام إلا بعد الفراغ من الصلاة، ثم تذكر الإمام أنه صلى بالناس غير متطهر لأنه كان واقعا تحت تأثير النسيان أعاد صلاته وحده.

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: وأما المأمومون فقد وقعت صلاتهم صحيحه طالما كانوا على غير علم بحدث الامام ودل على ذلك مارواه الإمام مالك في الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه أثر احتلام فقال : لقد ابتليت بالاحتلام منذ أن وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من أثر الاحتلام ثم أعاد صلاة الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس ،وقد كان من قبل صلى الفجر بالناس جنبا ناسيا جنابته.

وتابع: وأما المأمومون الذين صلوا خلفه صلاه الفجر لم يعيدوا.

قال ابن قدامه رحمه الله : إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا او جنبا غير عالم بحدثه فلم يعلمه هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة.

وبناء على ما سبق يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر للسائل وغيره من المأمومين: لا تعيدوا صلاة العشاء لعدم علمكم بحدث إمامكم وأما الإمام الذي لم يتذكر حدثه إلا بعد خروجه من الصلاه فالاعادة عليه واجبة لتبين بطلان صلاته بيقين. والله أعلم.

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