هل يصح لأي إنسان أن يُفتي بقلبه؟.. يسري جبر يجيب

كتب- محمد قادوس:

أوضح الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف في رده على سؤال حول المفهوم الصحيح لحديث النبي ﷺ "استفت قلبك" وهل يحق لأي إنسان أن يُفتي في أمور الدين بقلبه، أن الحديث الشريف لا يُفهم على ظاهره لجميع الناس.

وأكد، أن القلب نوعان: قلب سليم وهو الذي زُكِّي وطُهِّر من أمراض النفس مثل الهوى، الحسد، والكبر، وهذا هو الذي يُمكن استفتاؤه، وقلب ملوث تسكنه النفس الأمّارة بالسوء، فلا يُعتمد عليه في الفتوى.

وأضاف جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي ﷺ قال هذا الحديث لصحابي من الصحابة، وهم قومٌ زكّاهم الله ورسوله، وامتلأت قلوبهم بنور الإيمان وصفاء اليقين، فعاشوا مع النبي، وجاهدوا معه، وسمعوا القرآن منه مباشرة، فصاروا قدوة يُحتذى بها.

وحذّر العالم الأزهري من أن بعض الناس يظنون أن بوسعهم الاعتماد على مشاعرهم أو آرائهم الشخصية في قضايا الحلال والحرام، قائلاً: "من لم يُزكّ نفسه ويهذبها، فغالبًا ما يتبع هواه لا هدى الله"، مؤكدًا أن استفتاء القلب لا يكون إلا لمن اكتمل علمه وتهذبت نفسه، وسار على هدي النبي ﷺ.

وتابع: القلب الذي يصلح للاستفتاء هو قلب سليم، ممتلئ بالعلم، وخالٍ من الهوى، وهو لا يُولد كذلك، بل يُربّى ويُهذَّب على منهج النبوة حتى يصير محلًا يُستأنس به في فهم مراد الله ورسوله.



اقرأ أيضاً:

شقيقي عاجز عن دفع مصاريف مدارس أولاده فهل يجوز دفعها من زكاة مالي؟.. عالم أزهري يجيب

هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح

أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط