أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا وتقول إنها تتوضأ صباحًا وترتدي شرابًا ثقيلًا طوال اليوم، فهل يجوز لها المسح عليه أم لا، موضحًا أن المسح على الخفين أو الجورب من الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أنه يجوز للمقيم أن يمسح على الجورب يومًا وليلة، أي ما يعادل خمس صلوات، بينما يجوز للمسافر المسح لمدة ثلاثة أيام بلياليهن، وهي من الرخص التي خفف بها الشرع عن الناس.

وأشار إلى أن هناك خلافًا فقهيًا حول أخذ الجورب حكم الخف، إلا أن المعتمد في فتوى دار الإفتاء المصرية، وكثيرًا من أقوال الصحابة، يجيز المسح على الجورب بشروط معينة يجب توافرها.

وأكد أن من أهم هذه الشروط أن يكون الشراب سميكًا لا يصل الماء من خلاله إلى الجلد، وأن يكون ساترًا لموضع الفرض في الوضوء وهو القدم إلى الكعبين، وأن يكون قد تم ارتداؤه على طهارة بعد غسل القدمين، حتى يصح المسح عليه بعد ذلك.

وأوضح أن المسح يبطل إذا خلع الشخص الشراب أو لبسه دون طهارة، كما لا يجوز المسح على الشراب الخفيف أو القصير الذي لا يغطي الكعبين أو يسمح بوصول الماء، مؤكدًا أن هذه الرخصة لا تتجاوز مدة يوم وليلة للمقيم مع الالتزام بالشروط المذكورة، داعيًا إلى الالتزام بها، وأن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال.

ما حكم الإجهاض بسبب توقع تشوه الجنين والطفل لما نزل كان سليم؟.. أمين الفتوى يوضح





عباس شومان يوضح الفرق بين الطلاق والإيلاء والظهار ويحذر من المفاهيم المغلوطة



