أمين الفتوى: صلاة قيام الليل هي شرف المؤمن وهذه أوقاتها

كتب- محمد قادوس:

في إجابته على سؤال حول فضل صلاة قيام الليل، أكد الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن صلاة قيام الليل من أفضل العبادات التي كان النبي- صلى الله عليه وسلم- لا يتركها، مشيرًا إلى أن هذه الصلاة هي شرف المؤمن، وأداة مهمة للتقرب إلى الله.

وأضاف كمال خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن صلاة قيام الليل ليست مجرد عبادة بل هي وسيلة لمجاهدة النفس، حيث يحتاج المؤمن إلى جهد كبير لتطهير قلبه والنهوض في الليل للصلاة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في المواظبة على قيام الليل، كما أشار إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص وقتًا في ليلة النصف من شعبان لدعاء الله في البقيع، ما يبين أهمية هذه الصلاة في حياة المؤمن.

وأكد أن قيام الليل له العديد من الفوائد في حياة المسلم، حيث يظهر أثره في كل جانب من جوانب الحياة، سواء في العمل، أو الدراسة، أو التوفيق بشكل عام، بالإضافة إلى أن قيام الليل يضفي نورًا على وجه المسلم. كما أن للقيام الليل أثرًا في القبر، حيث يضيء الله القبور بعبادة قيام الليل.

وأشار إلى أن قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، وليس شرطًا أن يكون في وقت معين مثل الساعة الثانية صباحًا، بل يمكن للمؤمن أن يصلي بعد العشاء مباشرة أو حتى قبل النوم بوقت قليل، طالما أن الهدف هو الاستمرارية في الصلاة والدعاء.

وأكد على أهمية التوازن في العبادة، مشيرًا إلى أن الاستمرارية في العبادة أهم من الكثرة، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأعمال التي تستمر حتى وإن كانت قليلة، موصيًا بالحفاظ على صلاة قيام الليل ولو ركعتين يوميًا، مع قراءة بعض السور من القرآن الكريم، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار.