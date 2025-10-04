هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول شخص تأخر عن صلاة العصر ثم أذّن المغرب، فهل يصلي العصر أولًا أم المغرب؟ موضحًا أن هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بـ"مسألة الترتيب بين الصلوات الفائتة".

وأضاف عبد السلام، خلال إحدى حلقات برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن جمهور العلماء يرون أن الترتيب واجب في الصلوات الفائتة في اليوم والليلة، بمعنى أن من فاته الظهر والعصر مثلًا، فعليه أن يقضي الظهر أولًا ثم العصر.

وأشار إلى أن مذهب الشافعية يرى أن الترتيب سنة وليس واجبًا، وبالتالي إذا دخل شخص المسجد وقد فاتته صلاة العصر ووجد الجماعة تصلي المغرب، فليصلِّ معهم المغرب أولًا، ثم يقضي العصر بعد ذلك ولا شيء عليه.

واوضح عبد السلام أن من تراكمت عليه صلوات فائتة لأكثر من يوم وليلة، كمن فاتته صلوات أسبوع أو شهر أو أكثر، يسقط عنه شرط الترتيب لتعذر ذلك، ويجوز له قضاء الصلوات دون ترتيب، عملًا بقول الشافعية الذين يرون أن الترتيب مستحب لا واجب.

