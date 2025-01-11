هل يجوز الصلاة فى البيت خلف إمام المسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوي فى دار الإفتاء المصرية على سؤال:" هل يجوز الصلاة في البيت خلف إمام المسجد المتواجد فى نفس المبنى؟

وقال أمين الفتوي، إن هناك اختلاف للعلماء فى هذا الأمر، فهناك من أجاز وهناك من منع، وهى مسألة محل الخلاف.

واضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": هناك من استدل بأن النبى- صلى الله عليه وسلم- كان يصلى داخل حجرته وبينه وبين الصحابة حائط وكان الصحابة يصلون خارجا بصلاة رسول الله، وقالوا كانت صلاة نافلة، وفهناك من أجازها فى النوافل، وهناك من منع ذلك فى الفريضة والنافلة، ومن منعها فى الفريضة وأجازها فى النافلة، ولذا فغن العبادة يحتاط فيها دائما.



