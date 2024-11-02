أب يسأل أمين الفتوى: ابنى يقول إن معه واحدة من الجن هل هذا حقيقى؟

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤال يقول،" ابني يقول إن معه واحدة من الجن فهل هذا حقيقي من الناحية الشرعية؟

في رده ، قال أمين الفتوى عن هذا الطريق أنه طريق مسدود يذهب بالناس إلى حيث لا سيطرة على عقولهم، لأن القرآن قال :" وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا".

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة" الناس": أن تسخير الجن للإنسان كان معجزة من معجزات نبى من الأنبياء، فتسخير الجن كلام ليس له أساس من الصحة، ومن يقول ذلك فهو يضحك على الناس ليسترزق ويأخذ أموالهم ويخيفهم من باب الكهانة والضحك عليهم، ولذلك لا يجب أن نصدقهم ولا ينبغى لأى إنسان أن يسير فى هذا الطريق.