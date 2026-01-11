مباريات الأمس
إعلان

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

01:02 ص 11/01/2026
علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على فوز الفراعنة أمس على حساب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا.

وقال حسن في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "بشكر مدينة أغادير والجماهير الموجودة في المدينة، خاصة وأنهم قاموا بمساندة المنتخب الوطني في بعض المباريات".

وأضاف: "الجماهير المغربية جعلتنا نشعر وكأننا في ستاد القاهرة وكنت أتمنى المساندة الجماهير في مباراة كوت ديفوار تكون أقوى من كده".

واختتم حسن تصريحاته: "الملاعب والتنظيم في النسخة الحالية من البطولة على أعلى مستوى، ومعايا جهاز فني وطني بيقاتل علشان ينجح، يساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم ودا سر نجاح منتخب مصر".

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ويضرب موعدا مع منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال مصر وكوت ديفوار

