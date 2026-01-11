إعلان

نقيب الممثلين يروي كواليس لقائه بشيرين ويفند أسباب اختفائها

كتب- حسن مرسي:

01:01 ص 11/01/2026

أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن هناك جهودًا جارية من قبل أصدقاء ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب للوصول إلى حل للغموض المحيط بوضعها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تواصل مباشر ومستمر معهم، مشيرًا إلى أنها وفرت كافة الإمكانيات المطلوبة وأبدت استعدادها للعمل حتى الصباح لإيجاد حل.

ولفت النقيب إلى أنه التقى شيرين شخصيًا في منزلها منذ حوالي أسبوعين، حيث جلس معها وحاول إقناعها بالخروج، لكنها أبدت رغبتها في البقاء بالمنزل في الوقت الحالي بسبب حالتها المزاجية.

وأكد أنها ليست وحيدة، وأن أبناءها في طريقهم لزيارتها، مُشيرًا إلى أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي.

وشدد زكي على أن الدولة متمثلة في وزيرة التضامن تتابع الموقف لحظة بلحظة، ووعد بأن المكالمة القادمة ستتضمن تطمينات أكبر للجمهور بشأن شيرين التي تمثل قيمة فنية مهمة لمصر والعالم العربي.

وشدد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على أن النقابة تقف مع فنانيها وتتحرك لدعمهم في أوقات الحاجة.

أشرف زكي شيرين عبد الوهاب عمرو أديب الحكاية

