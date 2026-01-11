عمرو أديب منتفدًا وضع صورة وزير الأوقاف على جامع السيدة زينب: غير مبرر

استنكر الإعلامي عمرو أديب وضع صورة لوزير الأوقاف على واجهة مسجد السيدة زينب، واصفًا الأمر بأنه "تجاوز للمألوف".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "إزاي تتحط صورة مسؤول على مسجد السيدة زينب؟.. صور وزير الأوقاف اللي على مسجد السيدة زينب لازم تتشال من على الجامع".

وتسائل أديب: "هي المجاملة وصلت للدرجة دي؟"، مؤكدًا أن وزير الأوقاف شخص محترم ومتواضع، لكن هذا لا يبرر الفعل أو البيان الرسمي الصادر من الوزارة.

وأوضح مقدم "الحكاية" أن المساجد ليست مكانًا للمجاملة أو الدعاية الشخصية، بل هي بيوت لله تعالى.

وردًا على بيان الأوثاف الذي برر وضع الصورة بأنها مرتبطة بمبادرات إطعام خلال المولد، علق أديب: "هل الوزير هو الذي يطعم؟.. الناس في السيدة زينب هي التي تطعم الناس من كل مصر".

وأشار إلى أن تبرير الوزارة بأن المنتقدين "أخذوا بالشكل وتجاهلوا الجوهر" هو تبرير غير مقنع، مؤكدًا أن الشكل في هذه الحالة هو المشكلة بعينه.

ودعا عمرو أديب لإزالة الصور فورًا، قائلاً: "شيلوا صور وزير الأوقاف من على الجامع"، ولابد من إنهاء هذا الأمر الذي وصفه بالمخالف للقداسة الدينية للمساجد.