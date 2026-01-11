إعلان

عمرو أديب منتفدًا وضع صورة وزير الأوقاف على جامع السيدة زينب: غير مبرر

كتب- حسن مرسي:

01:03 ص 11/01/2026

صورة وزير لأوقاف على مسجد السيدة زينب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استنكر الإعلامي عمرو أديب وضع صورة لوزير الأوقاف على واجهة مسجد السيدة زينب، واصفًا الأمر بأنه "تجاوز للمألوف".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "إزاي تتحط صورة مسؤول على مسجد السيدة زينب؟.. صور وزير الأوقاف اللي على مسجد السيدة زينب لازم تتشال من على الجامع".

وتسائل أديب: "هي المجاملة وصلت للدرجة دي؟"، مؤكدًا أن وزير الأوقاف شخص محترم ومتواضع، لكن هذا لا يبرر الفعل أو البيان الرسمي الصادر من الوزارة.

وأوضح مقدم "الحكاية" أن المساجد ليست مكانًا للمجاملة أو الدعاية الشخصية، بل هي بيوت لله تعالى.

وردًا على بيان الأوثاف الذي برر وضع الصورة بأنها مرتبطة بمبادرات إطعام خلال المولد، علق أديب: "هل الوزير هو الذي يطعم؟.. الناس في السيدة زينب هي التي تطعم الناس من كل مصر".

وأشار إلى أن تبرير الوزارة بأن المنتقدين "أخذوا بالشكل وتجاهلوا الجوهر" هو تبرير غير مقنع، مؤكدًا أن الشكل في هذه الحالة هو المشكلة بعينه.

ودعا عمرو أديب لإزالة الصور فورًا، قائلاً: "شيلوا صور وزير الأوقاف من على الجامع"، ولابد من إنهاء هذا الأمر الذي وصفه بالمخالف للقداسة الدينية للمساجد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صورة وزير لأوقاف على مسجد السيدة زينب عمرو أديب وزير الأوقاف مسجد السيدة زينب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بأمر ترامب.. غارات أمريكية ضد "داعش" في سوريا انتقاما لحادث تدمر
شئون عربية و دولية

بأمر ترامب.. غارات أمريكية ضد "داعش" في سوريا انتقاما لحادث تدمر
"عشان صلاح".. مؤمن زكريا يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

"عشان صلاح".. مؤمن زكريا يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم
رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات
أخبار مصر

رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات
الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
شئون عربية و دولية

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟