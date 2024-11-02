داعية يوضح حكم وضع صورة الميت على صفحات السوشيال ميديا

كتب-محمد قادوس:

حكم وضع صورة الميت على صفحات السوشيال ميديا؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا نحكم على من وضعها بالإثم لوجود الخلاف، لكن ننصح بعدم وضعها، لأنها تجدد الأحزان، والإسلام لم يأمرنا بتجدد الأحزان.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أليس من منهج الإسلام تجديدُ الأحزان وإثارةُ الأشجان، وليس من منهج الإسلام إقامة حفلات التأبين وإلقاء الخطب والكلمات في مدح الأموات.

وأوضح الداعية أن الفقهاء قد نصوا على أنه لا يجوز تجديد الأحزان حتى كرهوا تكرار التعزية لما في ذلك من تجديدٍ وتهييجٍ للأحزان، ويحصل الغرض من التعزية وهو تسلية أقارب المتوفى وتهوين المصيبة عليهم بالتعزية مرة واحدة، قال الإمام الشافعي: [وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة مع ما مضى فيه من الأثر] (كتاب الأم).

وقال الإمام النووي: [قال أصحابنا وتكره التعزية بعد الثلاثة، لأن المقصود فيها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه بعد الثلاثة، فلا يُجدد له الحزن، هذا هو الصحيح المعروف] المجموع 5/306. وقال ابن مفلح الحنبلي: [ويكره تكرار التعزية، نصَّ عليه، فلا يُعزي عند القبر من عزى قبل ذلك] الفروع2/229

فلا أنصح أبدا بوضع صورة الميت على صفحات السوشيال ميديا لما في ذلك من إثارة الحزن الذي نهانا عنه شرعنا الحنيف.

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