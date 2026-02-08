إعلان

ما حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

09:02 م 08/02/2026

ارشيفية

ما حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة. في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن إمامة الصلاة في الإسلام لها شأنٌ عظيمٌ ومنزلةٌ رفيعة؛ واشترط الشرع لها تقديم أفضل مَن يحضُرُ الصلاة مِن المسلمين قراءةً لكتاب الله، وعلمًا بالسنة، وكبرًا في السنِّ، ونحو ذلك..

وأضافت اللجنة انه من المقرر شرعًا أنَّه يجوز اقتداء القائم بالقاعد في الصلاة؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسًا، والناس خلفه قيامًا.

إمامة الجالس دار الإفتاء المصرية لجنة الفتوى الرئيسة بالدار

