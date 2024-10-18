الإفتاء توضح المقصود بـ"مكر الله" في القرآن الكريم

كـتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن المقصود بـ"مكر الله" في الوارد في القرآن الكريم في قوله سبحانه: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ [الأعراف:99]

أوضحت الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر ولا بالكيد ابتداءً ولا انتهاءً، فهو سبحانه منزه عن مثل تلك الصفات.

وأشارت الدار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن ما ورد من آيات القرآن الكريم في هذا السياق إنما المقصود منه أنَّ الجزاء من جنس العمل، وأنَّ الماكرين والطغاة مهما بلغوا في مكرهم وكيدهم فهو لا يساوي شيئًا أمام عظمة الله وقدرته وقهره وانتقامه وتدبيره في هلاكهم، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك.

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