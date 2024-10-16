صحح معلوماتك.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟

كـتب- علي شبل:

مع أول خطوة يخطوها القاصد إلى بيت الله الحرم ينبهر بشدة برودة أرضية الحرم الشريف رغم الحرارة الشديدة التي قد تصل في فصل الصيف إلى ٥٠ درجة مئوية.. فما السر وراء تلك البرودة؟

وفق هيئة شؤون الحرمين الشريفين، فهناك سِرٌّ يبدّد المعلومات الخاطئة حول تمتع أرضيات الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة بالبرودة رغم ارتفاع الحرارة، حيث يعتقد البعض أن سبب برودة أرضيات الحرم هو وجود أجهزة تكييف تحت الأرضية، وهي معلومة غير صحيحة.

يعود سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف إلى نوع مميز من الرخام المستخدم في الأرضيات وهو رخام التاسوس؛ وله عالم كبير في شعور المصلين والطائفين بالراحة، خصوصا وقت الظهيرة.

هذا النوع من الرخام المستخدم في الحرم المكي الشريف؛ يتم استيراده من جزيرة تاسوس في اليونان ويُسمى رخام التاسوس الذي يعمل على عكس الضوء والحرارة، هذه الخصائص لا تتوافر في أي نوع رخام آخر، حيث يعد رخام التاسوس رخاماً نادراً، ويتم استيراده خصيصاً للحرمين الشريفين من جبال اليونان.

ويصل سمك الرخام المستخدم في الحرمين الشريفين إلى 5 سنتيمترات، حيث إنه يمتاز عن غيره بكونه يمتص الرطوبة عبر مسامات دقيقة خلال الليل، وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل، وهذا ما يجعله دائم البرودة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

يُشار إلى أن هذه المعلومات تُبدّد بعض المعلومات الخاطئة التي تعتقد بوجود أجهزة تبريد لأرضيات الحرم المكي الشريف.

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