هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

07:10 م 19/01/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من يسري يقول فيه: عندي شقة عاوز أبيعها وأحط فلوسها في البنك فهل الفوائد حلال ولا حرام؟

وأوضح ، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الفوائد التي يحصل عليها الإنسان من وضع أمواله في البنك بعد بيع الشقة أو غيرها حلال ولا حرج فيها، ويجوز الانتفاع بها، مؤكدًا أنها ليست من الربا.

كما أجاب الشيخ أحمد وسام على سؤال آخر ورد من ندى تقول فيه: كيف أقضي الصلوات التي فاتتني وهل آخذ نفس الثواب؟ موضحًا أن الثواب الأعظم يكون في أداء الصلاة في وقتها، لكن مع ذلك يجب قضاء الصلوات التي فاتت، وأن طريقة القضاء تكون بأن تصلي مع كل صلاة حاضرة صلاة من التي عليك، ونسأل الله أن يوفق الجميع.

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)


نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهمين بالإسكندرية للمفتي

"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
الكائنات الحية تتحول إلى حجر.. ما قصة أغرب بحيرة في العالم؟ (فيديو وصور)
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع

