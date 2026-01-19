هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من يسري يقول فيه: عندي شقة عاوز أبيعها وأحط فلوسها في البنك فهل الفوائد حلال ولا حرام؟

وأوضح ، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الفوائد التي يحصل عليها الإنسان من وضع أمواله في البنك بعد بيع الشقة أو غيرها حلال ولا حرج فيها، ويجوز الانتفاع بها، مؤكدًا أنها ليست من الربا.

كما أجاب الشيخ أحمد وسام على سؤال آخر ورد من ندى تقول فيه: كيف أقضي الصلوات التي فاتتني وهل آخذ نفس الثواب؟ موضحًا أن الثواب الأعظم يكون في أداء الصلاة في وقتها، لكن مع ذلك يجب قضاء الصلوات التي فاتت، وأن طريقة القضاء تكون بأن تصلي مع كل صلاة حاضرة صلاة من التي عليك، ونسأل الله أن يوفق الجميع.

