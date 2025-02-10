بالفيديو| أمين الفتوى يحسم حكم بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط: جائز شرعًا بشرط

كتب - علي شبل:

حسم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي الشرعي في مسألة بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وهل في ذلك شبهة ربا، وما الضوابط الشرعية في تلك المعاملة.

وكان أمين الفتوى تلقى سؤالا حول حكم بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، موضحا في رده أنه جائز شرعا، طالما جرى الالتزام ببعض الضوابط المهمة، مؤكدا أن من أهم هذه الضوابط أن يشتري الشخص البائع السلعة بنفسه أولا، «بمعنى أن يشتري الجهاز أو المنتج من المورد وتكون السلعة في حوزته قبل أن يعرضها للبيع بالتقسيط».

وشدد «كمال»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز للبائع أن يعطي المال للمشتري ليذهب ويشتري السلعة بنفسه من مكان آخر، مؤكدا ضرورة تحديد الأقساط بشكل واضح ومعلوم، بحيث يجري تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشتري كل شهر على سبيل المثال، دون وجود أي غموض في التفاصيل المالية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن التقسيط جائز أيضا، طالما أن السلعة نفسها حلال، فلا يجوز بيع أي منتج محرم، مثل الأجهزة التي تتعلق بالخمر أو القمار أو ما يخالف الشريعة الإسلامية، موضحا أن العمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط يمكن أن يتم سواء كان لدى الشخص محل أم لا، طالما يجري اتباع الضوابط الشرعية.

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