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كيف يدخل المسبوق في صلاة الجماعة ومتى تحتسب الركعة؟.. الأزهر للفتوى يوضح

06:42 م الأحد 03 أغسطس 2025

تعبيرية

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كتب - علي شبل:

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كيفية إدراك المسبوق صلاة الجماعة ومتى تحتسب الركعة، حيث بينت لجنة الفتاوى الإلكترونية أنه إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاةثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس.

وأضافت لجنة الفتاوى، في بيان فتواها، أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، ويُتابع المسبوقُ إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل صلاة الجماعة وحصَّل ثوابها؛ لقول سيدنا رسول الله : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».[ متفق عليه]

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