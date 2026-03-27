ما حكم الدعاء بآية من القرآن في الركوع أو السجود؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

06:25 م 27/03/2026

حكم الدعاء بآية من القرآن في الركوع أو السجود

ما حكم الدعاء بآية من القرآن حال السجود في الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الركوع والسجود محلان لتعظيم الرب سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر والدعاء، وأنهما ليسا محلًّا لقراءة القرآن؛ وعلى ذلك أجمع العلماء.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: فإن قصد المصلي بقراءته الدعاءَ والذكر والثناء على الله تعالى ولم يقصد تلاوة القرآن، فيجوز بلا كراهة؛ كدعاء المصلي في سجوده بنحو ما جاء في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74].

