نسيت غسل أحد أعضاء الوضوء ثم تذكرت فماذا أفعل؟.. عالم أزهري يوضح متى يلزم إعادة الوضوء

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤابا من شخص يقول ما حكم من نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء ثم تذكره بعد الانتهاء أو أثناء الوضوء، فهل يعيد الوضوء أم يكتفي بإعادة غسل الجزء المنسي ام ماذا يفعل؟

في رده أوضح العالم الأزهري الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا: الطهارة شرط لصحة الصلاة، كما نص على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث قال الله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: 6].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) [رواه البخاري ومسلم].

ثانيًا: النسيان صفة فطرية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (نسي آدم فنسيت ذريته) [رواه الترمذي].

ثالثًا: إذا نسي المتوضئ غسل عضو من أعضاء الوضوء، فإن الحكم يختلف بناءً على طبيعة العضو المنسي وحالة التذكر:

1. إن كان العضو المنسي هو القدمين (إلى الكعبين) وتذكره قريبًا ولم يفارق مكان الوضوء:

يكتفي بغسل القدمين فقط، دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا.

لأن الموالاة (التتابع في غسل الأعضاء) سنة من سنن الوضوء، وليست فرضًا على الراجح من أقوال العلماء.

2. إن كان العضو المنسي غير القدمين (كالوجه أو اليدين أو مسح الرأس):

في هذه الحالة، يجب عليه إعادة الوضوء كاملًا.

لأن الترتيب في الوضوء من فرائضه، كما نص على ذلك جمهور الفقهاء، وترك الترتيب يبطل الوضوء.

وفي خلاصة فتواها، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يختم لاشين قائلًا:

- إذا كان العضو المنسي هو القدمين وتذكره قريبًا، يقتصر على غسلهما.

- إذا كان العضو المنسي غير القدمين، وجب إعادة الوضوء كاملًا.. والله أعلم.

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