من الفاتيكان إلى اليابان.. أغرب 5 جوازات سفر في العالم (صور)

تعتبر جوازات السفر عادةً وثائق وظيفية بحتة، حيث تخصص صفحاتها للتأشيرات والأختام وإجراءات مراقبة الحدود، إلا أن جوازات السفر في بعض الدول تتميز بخصائص فريدة تتجاوز استخدامها المعتاد للسفر.

وبحسب تايمز أوف إنديا، فبعض جوازات السفر فريد من حيث هويتها الثقافية، وبعضها الآخر من حيث تصميمها، بينما يتميز بعضها الآخر بالمزايا التي توفرها، إليكم خمسة من أكثر جوازات السفر تميزًا في العالم، وما يجعلها فريدة من نوعها.

نيوزيلندا

يتميز جواز سفر نيوزيلندا بأنه مطبوع باللغتين الإنجليزية والماورية، وهي لغة السكان الأصليين للبلاد، وهذا ما يجعله أحد أكثر جوازات السفر تميزًا في العالم من حيث هويته الثقافية.

يتضمن التصميم أنماطًا دقيقة من السرخس ورموزًا محلية تظهر تحت الضوء، بينما يصنف جواز السفر نفسه باستمرار من بين الأقوى عالميًا من حيث إمكانية الدخول دون تأشيرة.

مدينة الفاتيكان

يتميز جواز سفر مدينة الفاتيكان بندرته الشديدة، فهو صادر عن أصغر دولة ذات سيادة في العالم، ولا يحمله سوى بضع مئات من الأشخاص، معظمهم من كبار رجال الدين والدبلوماسيين ومسؤولي الكرسي الرسولي.

وعلى عكس معظم جوازات السفر، تصدر جوازات سفر الفاتيكان عادةً بناءً على المناصب الرسمية وليس على أساس الجنسية بالولادة، والعديد منها مؤقت، وعلى الرغم من ذلك، فهي معترف بها على نطاق واسع دوليًا نظرًا للوضع الدبلوماسي للفاتيكان.

النرويج

يشتهر جواز السفر النرويجي بتحويل عناصر الأمان إلى أعمال فنية، فعند وضعه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، تُصدر صفحاته صورًا رائعة للمضايق البحرية والقطب الشمالي والشفق القطبي، ما يجعله أحد أجمل جوازات السفر في العالم.

يتوفر جواز السفر بألوان مختلفة للمواطنين والأجانب والمسؤولين، ويجسد فلسفة النرويج في البساطة، مع أحدث تقنيات مكافحة التزييف.

اليابان

قد يبدو جواز السفر الياباني بسيطًا من الخارج، لكن صفحاته الداخلية تزخر برسومات مستوحاة من الثقافة اليابانية، مثل جبل فوجي وأزهار الكرز، التي لا تظهر إلا تحت الأشعة فوق البنفسجية.

لكن ما يُميز جواز السفر الياباني هو سهولة استخدامه في السفر الدولي، فعلى مدى سنوات، تصدّر جواز السفر الياباني مؤشرات جوازات السفر العالمية، متيحًا دخولًا دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى وجهات أكثر من أي جواز سفر آخر تقريبًا في العالم.

مالطا

يتميز جواز سفر مالطا بحرية السفر التي يوفرها، وليس بتصميمه، وبصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن والكومنولث، يمنح جواز السفر المالطي حامله الحق في العيش والعمل والسفر بحرية في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن.

كما حظي باهتمام دولي بسبب برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي تقدمه مالطا، والذي يمنح المستثمرين المؤهلين فرصة شراء الجنسية من خلال شروط وأحكام قانونية صارمة.