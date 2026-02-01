أفضل 5 مدن عالمية يسهل استكشافها سيرا على الأقدام في 2026 (صور)

مع تزايد إقبال المسافرين على تجارب حضرية غامرة ومستدامة وتناسب احتياجاتهم، باتت القدرة على استكشاف المدينة سيرا على الأقدام أولوية قصوى في برامج رحلات عام 2026.

وحلل مؤشر سهولة المشي الذي أصدره موقع السفر "سكاي سكانر" مؤخرًا عشرات الوجهات الواعدة حول العالم، آخذًا في الاعتبار المسافات بين المعالم السياحية، والسلامة، وجودة الهواء، والارتفاع، وعدد مسارات المشي، لتحديد أكثر المدن ملاءمة للمشاة، إليكم خمس مدن مميزة حيث يمكنكم اكتشاف الثقافة والتاريخ والحياة المحلية بوتيرة مريحة، ببساطة عن طريق المشي.

قرطبة، إسبانيا

تقع قرطبة في قلب الأندلس، وتتصدر قائمة سكاي سكانر للمدن الملائمة للمشي بفضل مركزها التاريخي الصغير وتراثها المعماري الغني، تتميز هذه المدينة الرومانية السابقة والمركز الثقافي الإسلامي بشوارع مثالية للمشي.

مركزها التاريخي، وهو موقع تراث عالمي لليونسكو، يسهل الوصول إليه بالكامل، مع معالم بارزة مثل مسجد قرطبة الرائع على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام، حوالي 26 دقيقة فقط من المشي تربط بين مناطق الجذب الرئيسية، وأكثر من 29 مسارًا للمشي تساعدك على اكتشاف زوايا خفية، كما يتيح لك تصميم المدينة الملائم للمشي التنقل بسلاسة بين المواقع التراثية والساحات ومطاعم التاباس والأسواق المحلية.

ناجازاكي، اليابان

تقع ناجازاكي في جزيرة كيوشو اليابانية، وتمزج بين مناظر الميناء الطبيعية والإرث التاريخي العريق، وذلك في شكل مدينة صغيرة الحجم ملائمة للمشاة.

ويبرز مؤشر سكاي سكانر تضاريسها اللطيفة، وأمانها، والمسافات القصيرة نسبيًا بين المعالم السياحية كأسباب رئيسية تجعلها مثالية للاستكشاف سيرا على الأقدام، إن ارتفاع ناجازاكي المعتدل وشوارعها المتصلة جيدًا تجعل المشي أمرًا سهلاً، وتحصل المدينة على درجات عالية في الأمان وعدد المعالم السياحية التي يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام

هيروشيما، اليابان

هيروشيما وجهة يابانية أخرى مفضلة، فهي تجمع بين التاريخ العريق ومركز المدينة المهيأ للمشاة، يسهل التجول فيها سيرًا على الأقدام، ما يجعلها مثالية للمسافرين الذين يفضلون استكشاف المدينة بوتيرة مريحة.

جميع المعالم السياحية الرئيسية مرتبطة بشوارع مخصصة للمشاة، في غضون 41 دقيقة سيرًا على الأقدام، تنتشر مجموعة واسعة من النصب التذكارية والمتاحف والحدائق في أماكن يسهل الوصول إليها.

عند زيارتك لهيروشيما، استمتع بنزهة هادئة في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، ولا تفوّت فرصة تجربة المأكولات المحلية الشهية.

ريدجو كالابريا، إيطاليا

تقدم ريدجو كالابريا للمسافرين ملاذا ساحليا مميزا، مع سهولة استكشاف قلما تجدها في وجهات حضرية أخرى، تفصلها عن صقلية مضيق ميسينا، وتجمع بين ممشى هادئ على الواجهة البحرية ومواقع ثقافية وإطلالات خلابة على البحر الأبيض المتوسط، وكل ذلك ضمن مسافة قصيرة يمكن قطعها سيرًا على الأقدام.

ووفقًا لبيانات سهولة المشي من سكاي سكانر، يمكنك التجول بين أبرز معالم المدينة، بما في ذلك الواجهة البحرية الخلابة، وتمثال راباراما الرائع، ومتحف ماجنا جراسيا الوطني، في غضون 25 دقيقة سيرًا على الأقدام، أي ما يعادل 2321 خطوة تقريبًا.

مونت كارلو، موناكو

غالبًا ما ترتبط مونت كارلو بالبريق والكازينوهات وسحر سباقات الفورمولا 1، كما أنها تتصدر قوائم سهولة المشي لعام 2026 بفضل حجمها الصغير وتصميمها الملائم للمشاة، حيث تغطي المدينة بأكملها أقل من كيلومتر مربع واحد، يمكن تجربة كل شيء تقريبًا سيرًا على الأقدام، من المتاحف إلى ممشى الواجهة البحرية.

وتقع المعالم السياحية الرئيسية على بعد دقائق قليلة سيرًا على الأقدام، على الرغم من وجود بعض الشوارع شديدة الانحدار، وتجعل إطلالات الميناء الجميلة ومتاجر المصممين والحدائق المشي طريقة أنيقة للاستكشاف.