20 صورة لـ أغلى 5 أماكن في جمصة.. الليلة تخطت 26 ألف جنيه

كتب – سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في جمصة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في جمصة، وفقا لموقع "بوكينج".

ميجو للشقق الفندقية الفخمة

يقع مكان إقامة "ميجو للشقق الفندقيه الفخمه" في Naj‘ al Jabāylah، ويوفر حوض استحمام ساخن.

يوفر مكان الإقامة تراس وإطلالات على الحديقة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع في جميع أنحاء مكان الإقامة بخدمة الواي فاي المجاني.

تتوفر (2) غرفة نوم للضيوف في هذه الشقة، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، وغرفة معيشة. يحتوي مكان الإقامة هذا على مطبخ.

سعر الليلة 24469+ 2447 ضرائب ورسوم بإجمالي 26916 جنيها.

شقة مفروشة مميزه بكمباوند دار مصر

يقع مكان إقامة "شقة مفروشة مميزه بكمباوند دار مصر" في دمياط الجديدة بالقرب من جمصة، ويوفر مسبحاً خاصاً، يوفر مكان الإقامة تراس وإطلالات على الحديقة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع في جميع أنحاء مكان الإقامة بخدمة الواي فاي المجاني.

تتوفر (2) غرفة نوم للضيوف في هذه الشقة، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، وغرفة معيشة. يحتوي مكان الإقامة هذا على مطبخ.

سعر الليلة 22940+ 2294 ضرائب ورسوم بإجمالي 25234 جنيها.

Fishing boat or special occasion for 4 pax

يقع مكان إقامة "Fishing boat or special occasion for 4 pax" في دمياط الجديدة، يوفر هذا القارب مواقف خاصة للسيارات مجاناً وواي فاي مجاني.

يتوفر إفطار يقدم للضيوف خيارات طعام إنجليزية / أيرلندية متكاملة في مكان إقامة "Fishing boat or special occasion for 4 pax".

سعر الليلة 3933 + 393 ضرائب ورسوم بإجمالي 4326 جنيها.

Lamar Azur Hotel

يقع مكان إقامة "Lamar Azur Hotel" في دمياط الجديدة، ويتميز بمسبح خارجي وحديقة وتراس ومطعم، يوفر هذا الفندق المصنف 4 نجوم مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة، وجهاز صراف آلي، وواي فاي مجاني، يمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالة على المدينة.

لدى الغرف في "Lamar Azur Hotel" جهاز تكييف، كما أنها تحتوي على منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وصندوق ودائع آمن، بالإضافة إلى حمّام خاص مع دش ولوازم استحمام مجاناً ومجفف للشعر. تحتوي بعض الغرف في "Lamar Azur Hotel" على شرفة،بينما تتميز جميع الغرف بغلاية. تحتوي كل غرفة في "Lamar Azur Hotel" على بياضات أسرّة ومناشف.

يمكن الاستمتاع بإفطار يقدم للضيوف خيارات طعام من بوفيه أو كونتيننتال أو نباتية في مكان الإقامة.

سعر الليلة 2627 + 761 ضرائب ورسوم بإجمالي 3388 جنيها.

Point 11 Residence

يقع مكان إقامة "Point 11 Residence" في دمياط، ويتميز بصالة مشتركة وتراس ومطعم وواي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة. يوفر مكان الإقامة للضيوف خدمة الغرف، وخدمة كونسيرج، وخدمة تخزين الأمتعة.

تحتوي جميع الغرف في "Point 11 Residence" على جهاز تكييف وصندوق ودائع آمن وتلفزيون بشاشة مسطحة، وتوفر بعض الغرف شرفة. تحتوي كل غرفة في "Point 11 Residence" على بياضات أسرّة ومناشف.

يتحدث الموظفون اللغة العربية والإنجليزية في مكتب الاستقبال، وهم على استعداد لتقديم المساعدة للضيوف على مدار الساعة.

سعر الليلة 3059 جنيها.