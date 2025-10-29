إعلان تحريري:

أطلقت الخطوط السعودية علامتها الراقية للأزياء وأسلوب الحياة المعاصر "SV by Saudia" خلال عرض حصري أقيم على سطح برج المملكة، ضمن فعاليات أسبوع الأزياء في الرياض 2025.

واستوحت العلامة اسمها من الرمز الرسمي للخطوط السعودية (SV)، لتجسّد امتداداً لمسيرتها عبر ثمانية عقود من التطور والريادة، وتقدّم تصورًا جديدًا يعكس الإبداع السعودي بطابع معاصر ومتجدد، ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مسيرتها نحو توسيع حضورها ليشمل مجالات ترتبط بأسلوب الحياة والإبداع إلى جانب قطاع الطيران، تأكيداً على مكانتها البارزة على الساحة العالمية.

وأطلقت التشكيلة الأولى من SV by Saudia تحت شعار "الحياة رحلة" مستلهمةً من مزيج من الحنين لإرث السعودية العريق ورؤية مستقبلية مبتكرة.

وشملت تشكيلة من الأزياء الجاهزة وقطع السفر والإكسسوارات التي تبرز مفهوم الحركة والانسيابية بأسلوب معاصر.

وجاءت المجموعة ثمرة تعاون مع المصمّم محمد خوجة الذي قدّم رؤية فنية تجمع بين الإرث السعودي والابتكار المعاصر.

ويجسّد هذا التعاون التزام الخطوط السعودية بدعم المواهب الوطنية وتمكينها من إبراز الإبداع السعودي في المحافل العالمية.

وأوضح الأستاذ خالد طاش، رئيس التسويق في مجموعة السعودية، أن علامة SV by Saudia تمثل امتدادًا لروح الخطوط السعودية وهويتها، مبينًا أنه وبقدر ارتباط الضيوف والمجتمع بعلامة الناقل الوطني التجارية المميزة من خلال رحلاتها؛ فإن هذه العلامة تربط بين الإرث والحداثة، وبين عالم الطيران وعالم الأزياء، إلى جانب ربط الإبداع السعودي بالجمهورين المحلي والعالمي، مضيفاً أن إطلاقها ضمن أسبوع الأزياء في الرياض هي خطوة استراتيجية ولها بُعد ثقافي يُسهم في إبراز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية.

وقال المصمم محمد خوجة:"يشرفني التعاون مع الخطوط السعودية في إطلاق التشكيلة الأولى من SV by Saudia، والتي تمثل انطلاقة جديدة تجمع بين الأصالة والتجديد. كانت تجربة ملهمة عملت فيها مع فريق Freebirds رسّخنا فيها إرث الخطوط السعودية العريق الذي نعتز به، لنقدمه من جديد من خلال رؤية مبتكرة وعصرية في عالم الموضة. وأتطلع بشغف لما سيحمله المستقبل من

تطورات لهذا المشروع الفريد".

ومن المقرر طرح المجموعة الأولى للعلامة من خلال المتجر الإلكتروني للعلامة "SV by Saudia" في نوفمبر 2025، على أن تتبعها إصدارات موسمية وشراكات مستقبلية تهدف إلى تطوير منتجات تجمع بين الجودة والتصميم المعبر عن الهوية السعودية المعاصرة.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وحصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium، وحصلت السعودية على جائزة شركة الطيران عالمية المستوى للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة الأفضل في خدمات تجربة الضيوف للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com