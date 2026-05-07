أثارت واقعة تعرض ملكة جمال مصر لعام 2025، إيرينا يسري، لملاحقة وتهديدات متكررة من شاب داخل القاهرة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها تفاصيل الواقعة التي امتدت لعدة أشهر، وانتهت بتدخل الأجهزة الأمنية وضبط المتهم.

وتداول رواد السوشيال ميديا الواقعة، منقدين تصرفات الشاب الذي وصوفوه بـ"المعجب المهووس" ومشيدين بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية.

شاب يلاحق ملكة جمال مصر

وقالت إيرينا يسري في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، إنها تعيش حالة من الخوف منذ تتويجها باللقب ودخولها مجال التمثيل، مشيرة إلى أن الشاب بدأ في ملاحقتها بشكل غير طبيعي عبر التعليقات والظهور المتكرر في أماكن تواجدها.

وأضافت أنها لجأت إلى كشف ما تتعرض له بعد تصاعد الموقف، قائلة إن الأمر لم يعد مجرد متابعة إلكترونية، لكن تطور إلى تهديدات مباشرة ومطاردة في أماكن العمل والتصوير، ما دفعها إلى التعبير عن مخاوفها علنا للمرة الأولى.

خاتم زواج وتصوير وتهديد.. ماذا حدث مع ملكة جمال مصر؟

وأشارت ملكة جمال مصر لعام 2025 إلى أن المتهم كان يلاحقها في مواقع مختلفة، ويحمل خاتما يدعي أنه خاتم الزواج، إلى جانب تصوير سيارتها والتهديد بإيذاء أي شخص يقترب منها، وهو ما تسبب في حالة من القلق داخل محيط عملها وحياتها اليومية.

كما أوضحت أن الواقعة شملت اعتداء على سائقها الخاص، وتكرار الحضور إلى أماكن عملها في العيادات والمستشفيات، ما أدى إلى استقالة السائق نتيجة الضغوط، بحسب روايتها، مؤكدة أن الأمر وصل إلى حد صعب التعامل معه بشكل فردي.

كيف ردت ملكة جمال مصر بعد القبض على المتهم بمطاردتها؟

وفي أول رد فعل لها بعد الواقعة، وجهت إيرينا الشكر لوزارة الداخلية على سرعة التحرك، مشيدة بالاستجابة الأمنية التي أدت إلى ضبط المتهم خلال وقت قصير من نشرها تفاصيل ما حدث.

وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "بعد يوم واحد فقط من البوست اللي نزلته، قدروا يقبضوا على الشخص اللي كان بيطاردني وبيسببلي أذى نفسي وخطر حقيقي ليا وللي حواليا".

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، موضحة أنه تم ضبط المتهم بعد فحص المنشور المتداول، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررا ذلك برغبته في الزواج من الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

من هي إيرينا يسري؟

وتخرجت إيرينا يسري عام 2021 في كلية طب الأسنان، كما حصلت على دبلومة في التجميل، قبل أن تتجه إلى عالم الجمال وتحصد لقب ملكة جمال مصر 2025، وتخوض لاحقا تجربة التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" ضمن موسم دراما رمضان 2026.

