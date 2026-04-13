يعد تلوين البيض في شم النسيم تقليدا قديما، لكن العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق طبيعية للحصول على تلك الألوان المميزة.

وفيما يلي، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز الطرق الطبيعية لتلوين البيض في شم النسيم، وفقا لـ "seriouseats".

كيف يمكن استخدام البنجر لتلوين البيض باللون الوردي؟

قومي بسلق البنجر المقطع مع القليل من الماء لمدة 10-15 دقيقة، ثم ضعي البيض المسلوق في الماء المصفى حتى يتحول لونه إلى الوردي.

هل الكرنب البنفسجي يساعد على تلوين البيض؟

يمكن سلق أوراق الكرنب البنفسجي مع الماء ثم تركها تغلي وبعد ذلك انقعي البيض فيه لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة.

كيف تحضر ماء التلوين بالكرم لتلوين البيض؟

سخني لتر من الماء وضعي فيه ملعقة كبيرة من الخل والملح في قدر، ثم أضيفي 6 ملاعق كبيرة من الكركم المطحون وقلبي جيدا واتركي المزيج على نار هادئة لبضع دقائق حتى يذوب الكركم.

كيف يمكن استخدام قشور البصل لتلوين البيض؟

قومي بوضع قشور البصل الأحمر أو الأصفر في الماء المغلي ثم انقعي البيض للحصول على اللون البرتقالي.

كيف نحصل على اللون البني الطبيعي للبيض باستخدام الشاي أو القهوة؟

يمكن استخدام الشاي الأسود أو القهوة لتلوين البيض، من خلال سلقه ثم نقعه في هذه المشروبات وهذا يسهم في الحصول على اللون البني.

أضرار استخدام الألوان على البيض في شم النسيم




