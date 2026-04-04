لماذا تمتلك الشخصيات الكرتونية أربعة أصابع فقط؟ ستندهش من الإجابة

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 04/04/2026

ربما لاحظ محبو الرسوم المتحركة أن شخصياتهم الكرتونية المفضلة تكون في الغالب بأربعة أصابع فقط.

ما السبب وراء رسم الشخصيات الكرتونية بأربعة أصابع فقط؟

قد يظن البعض أن الأمر مجرد تقاليد، لكن وراء ذلك سببا منطقيا يعود إلى بدايات الرسوم المتحركة.

لماذا كان الفنانون يرسمون الشخصيات بأربعة أصابع فقط قبل ظهور الحواسيب؟

قبل ظهور الحواسيب كان الفنانون يرسمون الرسوم المتحركة يدويا باستخدام أربعة أصابع فقط في رسم الشخصيات لتوفير الوقت والجهد والمال، وفقا لـ "refinery29".

لماذا تمتلك الشخصيات البشرية في الرسوم المتحركة خمس أصابع؟

لم تعامل جميع الشخصيات بهذه البساطة، فالشخصيات البشرية مثل أميرات ديزني، رسمت بأكبر قدر ممكن من الواقعية (باستثناء العيون الكبيرة والخصور النحيلة)، لذا امتلكت الأصابع الخمسة المعتادة.

أما الشخصيات البسيطة، مثل ميكي ماوس، فكان الرسامون يرسمون الإبهام وثلاثة أصابع فقط للحفاظ على النمط الدائري لشكل اليد.

ما الشخصيات الكرتونية الشهيرة الأخرى التي تظهر بأربعة أصابع فقط؟

ليست ديزني وحدها من تتبع هذا الأسلوب، فشخصيات كرتونية شهيرة أخرى مثل هومر سيمبسون وأبناؤه، وجميع شخصيات لوني تونز وسبونج بوب سكوير بانتس وفيليكس القط، تظهر بأربعة أصابع فقط.

