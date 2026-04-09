ضبطت مباحث الأموال العامة مديرا بشركة أدوية بمحرم بك استولى على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح، واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي.

سقوط مستريح الأدوية بالإسكندرية



تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من عدد من المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، ومن جانب آخر تبين أن مستريح الأدوية بالإسكندرية أوهم ضحاياه بقدرته على توظيف أموالهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية مقابل أرباح مالية، علاوة على ذلك امتنع عن السداد ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها لأصحابها.

مستريح الإسكندرية استولى على 10 ملايين جنيه



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مدير بشركة لتجارة وتوزيع الأدوية وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وفي السياق ذاته واجهت الأجهزة الأمنية المتهم بواقعة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه فأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.



