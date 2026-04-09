مستريح الأدوية بالإسكندرية يسقط بعد الاستيلاء على 10 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

03:19 م 09/04/2026

النصب والاحتيال

ضبطت مباحث الأموال العامة مديرا بشركة أدوية بمحرم بك استولى على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح، واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من عدد من المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، ومن جانب آخر تبين أن مستريح الأدوية بالإسكندرية أوهم ضحاياه بقدرته على توظيف أموالهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية مقابل أرباح مالية، علاوة على ذلك امتنع عن السداد ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها لأصحابها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مدير بشركة لتجارة وتوزيع الأدوية وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وفي السياق ذاته واجهت الأجهزة الأمنية المتهم بواقعة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه فأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


النصب والاحتيال محرم بك مستريح الأدوية توظيف الأموال الأموال العامة

