مع تصاعد موجات الحر، تحولت أجهزة التكييف من رفاهية إلى ضرورة يومية، لكن هذا الاعتماد المتزايد يرافقه جانب آخر من المخاطر، خاصة مع غياب الصيانة أو سوء الاستخدام.

في هذا السياق، شهدت إحدى الجهات الحكومية بمحافظة الإسكندرية حادثا مأساويا، بعدما لقيت سيدة مصرعها إثر انفجار مفاجئ في وحدة تكييف، أثناء تواجدها بمحيطه.

وكشفت المعاينة الأولية أن الانفجار نتج عن ماس كهربائي داخل الجهاز، ما أدى إلى تهشم أجزائه وتناثرها على المنطقة أسفل المبنى، متسببة في وقوع الضحية.

وفقا لموقع Times of India، نرصد في السطور التالية أبرز مؤشرات خطر انفجار أجهزة التكييف، إلى جانب أهم طرق الوقاية من حرائقها.

ما هي مؤشرات انفجار التكييف؟

-روائح غير طبيعية: ظهور رائحة تشبه الغاز أو احتراق الأسلاك قد يدل على تسرب أو عطل كهربائي.

-تسرب المياه: مؤشر على انسداد في أنابيب الصرف أو خلل داخلي بالجهاز.

-أصوات غير معتادة: مثل الطقطقة أو الصفير أو القرقعة، وقد تعكس مشاكل في المروحة أو المكونات الداخلية.

-ضعف التبريد أو خروج هواء ساخن: علامة على خلل في دورة التبريد أو نقص غاز الفريون.



كيف الوقاية من حرائق جهاز التكييف؟

ولتفادي الحوادث المرتبطة بأجهزة التكييف، يوصي الخبراء بعدد من الإجراءات الوقائية:

-ضبط درجة الحرارة بين 24 و25 درجة مئوية

-عدم تشغيل الجهاز لساعات طويلة بشكل متواصل

-إجراء صيانة دورية قبل بدء موسم الصيف

-التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية

-تجنب وضع مواد معطرة أو كيميائية داخل الجهاز

-التأكد من نظافة الوحدة الخارجية وخلوها من الأتربة والحشرات

-فصل الجهاز فور ملاحظة أي صوت أو سلوك غير طبيعي، واستدعاء فني مختص

-تغيير الفلاتر بانتظام

