"الجميلة والوحش" هو فيلم كرتوني من إنتاج ديزني صدر عام 1991، تدور أحداثه في إطار خيالي رومانسي يجمع بين السحر والمغامرة.

فكرة القصة الأساسية



تدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة تُدعى "بيل"، تعيش في قرية فرنسية صغيرة وتتميز بحبها للقراءة وشغفها بالمغامرة، ما يجعلها مختلفة عن من حولها.

في المقابل، يظهر "الوحش" الذي يسكن قصرا مسحورا في الغابة، ولا يمكنه العودة إلى هيئته البشرية إلا إذا تعلم الحب الحقيقي وحظي بحب شخص آخر قبل سقوط آخر بتلة من وردة مسحورة، وفقا لموقعي "fandom"، و"diy".

كيف بدأت اللعنة على الأمير؟



يروي الفيلم أن الأمير كان أنانيا ومغرورا، إلى أن زارته ساحرة متخفية في هيئة متسولة وطلبت منه المساعدة مقابل وردة مسحورة، لكن الأمير رفضها، لتكشف الساحرة عن حقيقتها وتعاقبه بتحويله إلى وحش، مع تحويل خدم القصر إلى أدوات منزلية متحركة، وربط فك السحر بتعلمه الحب قبل سقوط آخر بتلة من الوردة المسحورة.

كيف التقت بيل بالوحش؟



تصل بيل إلى القصر بعد أن يُسجن والدها داخله، لتعرض نفسها مكانه من أجل إنقاذه، ورغم خوفها في البداية من الوحش، تبدأ علاقة غير متوقعة بينهما، تتطور تدريجيا من الصراع إلى التفاهم، ثم إلى مشاعر إنسانية عميقة.

ما الرسالة التي يحملها الفيلم؟



يركز الفيلم على أن الجمال الحقيقي لا يُقاس بالمظهر الخارجي، كما يقدم رسالة حول قدرة الحب على إحداث التغيير في النفس الإنسانية، وكسر القيود واللعنات، والوصول إلى نوع من الخلاص الروحي والتحول الداخلي العميق.

ما الذي جعل الفيلم عالميًا؟



حقق الجميلة والوحش نجاحا كبيرا عند عرضه الأول عام 1991، بإيرادات تجاوزت 424 مليون دولار عالميا،

كما أصبح أول فيلم رسوم متحركة يُرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وفاز بجائزة أفضل موسيقى وأفضل أغنية أصلية، مما عزز مكانته في تاريخ ديزني.

كيف استمرت قصة "الجميلة والوحش" بعد الفيلم؟



بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، تم إنتاج أجزاء تكميلية وأعمال مشتقة عنه، إضافة إلى عروض مسرحية ونسخة صدرت عام 2017، وساهم ذلك في استمرار حضور القصة بقوة داخل الثقافة الشعبية حتى يومنا هذا.

"سر استمرار نجاح "الجميلة والوحش" عبر الزمن



لا يزال "الجميلة والوحش" من أعظم أفلام الرسوم المتحركة، لأنه يجمع بين الرومانسية والخيال والموسيقى، ويقدم قصة إنسانية خالدة عن الحب والتغيير الداخلي.

