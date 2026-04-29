هجوم عنيف بكرداسة.. 15 شخصًا يعتدون على شاب والأمن يحقق في الواقعة

كتب : صابر المحلاوي

02:55 م 29/04/2026

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة التعدي على شاب بمنطقة كرداسة، بعد تعرضه لهجوم من عدد من الأشخاص على خلفية خلافات سابقة، مع تحديد هويات المتهمين وضبطهم.

تفاصيل البلاغ والمعاينة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإصابة شاب يُدعى ياسر أبو حجازة، إثر اعتداء عليه بالطريق العام، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث لبدء الفحص والتحريات.
كشفت التحريات الأولية أن مجموعة من الأشخاص ترصدوا للمجني عليه واعتدوا عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة ونزيف حاد، قبل أن يفروا هاربين عقب ارتكاب الواقعة.

خلفية الخلافات السابقة

وأفاد شهود عيان وأفراد من أسرة المجني عليه أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة، صدر بشأنها حكم في القضية رقم 11415 لسنة 2025 جنح كرداسة، وأن المتهمين حاولوا إجباره على التنازل وهددوه بالإيذاء والقتل.
وأوضح الأهالي أن نحو 15 شخصًا حاصروا المجني عليه وانهالوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء و"شوم"، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ وإصابات خطيرة بالذراع، ثم تركوه وفروا هاربين.
تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

