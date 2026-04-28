يبحث العديد من المصريين، عن أفضل فنادق الغردقة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.



وإذا كنت ممن يهتم بقضاء عطلة صيفية مميزة، في أفضل الفنادق والشاليهات، يستعرض لكم "مصراوي" أغلى الفنادق للإقامة في الغردقة وفقا لموقع حجز الفنادق الشهير "بوكينج".

Hurghada Beach House

يقع مكان إقامة "Hurghada Beach House" في الغردقة ويوفر إطلالات على البحر، بالإضافة إلى حديقة ومنطقة شاطئ خاص وصالة مشتركة وتراس وبار، يوفر مكان إقامة "Hurghada Beach House" واي فاي ومواقف خاصة للسيارات مجاناً

يقدم مكان إقامة "Hurghada Beach House" للضيوف شرفة وإطلالات على الحديقة ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، بالإضافة إلى مطبخ مجهز بالكامل مع ثلاجة وفرن، وحمّام خاص مع بيديت، يتوفر أيضاً ما يلي: ميكروويف وميني بار وموقد مسطح، بالإضافة إلى غلاية.



في مكان إقامة "Hurghada Beach House"، يمكن للضيوف استخدام الساونا وحوض الاستحمام الساخن والحمام، معوجود ملعب أطفال ومرافق شواء في مكان الإقامة ويمكن للضيوف الاستمتاع برياضة المشي لمسافات طويلة ورياضة ركوب الدراجات الهوائية بالجوار.

يبعد مكان إقامة "Hurghada Beach House" مسافة 400 م عن شاطئ السواقي (El Sawaki Beach) و6.8 كم عن نيو مارينا، يقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 10 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مجاناً.

سعر الليلة 151344 + 22702 ضرائب ورسوم بإجمالي 174046 جنيها مصريا.

Continental Hotel Hurghada



يقع Continental Hotel Hurghada في الغردقة على الساحل الغربي للبحر الأحمر ويتمتع بالطقس المشمس على مدار السنة، ويمتد المنتجع على طول شاطئ رملي نظيف يضم مرسى خاص، وتم بناؤه على حدائق رائعة تبلغ مساحتها 135,000 متر مربع، كما يبعد المنتجع مسافة قصيرة فقط من وسط مدينة الغردقة ويوفر للضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء هادئة ومريحة.

يوفر المنتجع مجموعة منوعة كبيرة من الأجنحة والغرف، وتحتوي جميع غرف النوم المكيفة والواسعة على مشروبات ساخنة وباردة وتلفزيون بشاشة مسطحة ونوافذ كبيرة.

يمكن للضيوف الاستمتاع بالعديد من مرافق تناول الطعام والترفيه اليومي والنادي الصحي والرياضات المائية والغطس ومركز الغوص الخاص ومسبح مدفأ في الشتاء.

يضم الفندق 4 أماكن لتناول الطعام في Continental Hotel Hurghada، ويتم تقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء في المطعم الرئيسي Palm’s Brasserie، ويمكن للضيوف التوجه الى بار Captain لتناول وجبة إفطار كونتيننتال خفيفة والاستمتاع بالحلويات بعد الظهر في ركن الحلويات.

يقع The Continental Hotel Hurghada على بعد 10 دقائق بالسيارة من مطار الغردقة الدولي وحي السقالة الحيوي، وتتوفر مواقف خاصة ومجانية للسيارات في الفندق.

سعر الليلة في الفيلا من 4 غرف نوم مع مسبح خاص 111487 + 32108 ضرائب ورسوم بإجمالي 143595 جنيها مصريا.

Selena Bay Resort



يقع مكان إقامة "Selena Bay Resort" على بُعد 2.7 كم من شاطئ بانوراما بانجلوس أكوا بارك الغردقة (Panorama Bungalows Aqua Park Hurghada)، ويحتوي على مطعم ويوفر مسبحا خارجيا وحديقة ومنطقة شاطئ خاص.

توفر الوحدات شرفة وجهاز تكييف، وتتميز بتلفزيون بشاشة مسطحة وحمّام خاص مع بيديت ولوازم استحمام مجاناً. تشمل بعض أماكن الإقامة تراس مع إطلالة على البحر، ومطبخاً مجهزاً بالكامل، وحمّاماً مشتركاً مع حوض استحمام.

يمكن الاستمتاع بإفطار يقدم للضيوف خيارات طعام من بوفيه أو كونتيننتال أو حلال في مكان الإقامة.

يوفر مكان إقامة "Selena Bay Resort" مرافق للشواء.

تتوفر خدمة تأجير سيارات في مكان إقامة "Selena Bay Resort".

يبعد مكان إقامة "Selena Bay Resort" مسافة 20 كم عن نيو مارينا و30 كم عن متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة، يقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 27 كم ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة في الفيلا مع المسبح الخاص 105100 + 15765 ضرائب ورسوم بإجمالي 120865 جنيها مصريا.

VIP villa heated pool & Spa & fully entertained



يقع مكان إقامة "VIP villa heated pool & Spa & fully entertained" في حي سهل حشيش في الغردقة، ويوفر جهاز تكييف وشرفة وإطلالة على المسبح. يوجد في مكان الإقامة هذا مسبح خاص وواي فاي مجاني ومواقف خاصة للسيارات مجاناً

تتوفر (4) غرفة نوم في الفيلا، و (4) حمام، وبياضات أسرّة، ومناشف، وتلفزيون بشاشة مسطحة، ومنطقة لتناول الطعام، ومطبخ مجهز بالكامل، وتراس مع إطلالات على البحر.

يبعد مكان إقامة "VIP villa heated pool & Spa & fully entertained" مسافة 1.8 كم عن شاطئ سهل حشيش (Sahl Hasheesh Beach) و27 كم عن نيو مارينا، يقع مطار الغردقة الدولي على بعد 18 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة في الفيلا 52550 + 7882 ضرائب ورسوم بإجمالي 60432 جنيها مصريا.

