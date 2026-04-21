في ثقافات متعددة حول العالم، لا يقتصر النوم على كونه حاجة بيولوجية فحسب، بل يتحول إلى طقس يومي يحمل عادات وتقاليد تبدو غريبة للبعض، لكنها تعكس أساليب حياة متوارثة.

لذا في هذا التقرير، نستعرض أبرز وأغرب عادات النوم الموجودة حول العالم، وفقا لما ذكرته "Time magzine".

هل يمكن أن ينام الأطفال في الهواء الطلق وسط البرد القارس؟

في دول إسكندنافية مثل النرويج والسويد والدنمارك، يعد نوم الأطفال الرضع خارج المنازل، حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -5 مئوية، أمرًا شائعًا ويعتقد الأهالي أن الهواء البارد يعزز مناعة الأطفال ويحسن جودة نومهم.

هل النوم أثناء العمل دليلاً على الكسل أم الاجتهاد؟

في اليابان، تنتشر عادة "إينيموري"، أي النوم أثناء التواجد في العمل أو وسائل النقل، وعلى عكس الشائع يُنظر إلى هذه القيلولة كدليل على الاجتهاد والإرهاق الناتج عن العمل الجاد، لا كعلامة على التراخي.

هل يمكن أن يكون النوم بلا مواعيد محددة أسلوب حياة؟

في بوتسوانا، لا يلتزم أفراد بعض القبائل مثل !كونغ بجدول نوم ثابت، بل ينامون متى شعروا بالتعب، سواء كان ذلك نهارًا أو ليلًا، في نمط مرن يتماشى مع طبيعة حياتهم.

هل يتحول القلق إلى نوم مفاجئ؟

في بالي بإندونيسيا، سجلت ظاهرة تعرف بـ"نوم الخوف"، حيث ينام الشخص فورًا عند التعرض لتوتر شديد، كاستجابة طبيعية لتخفيف الضغط النفسي.

هل يمكن لدمية صغيرة أن تحمل همومك أثناء النوم؟

في غواتيمالا، يستخدم البعض "دمى القلق"، وهي تماثيل صغيرة يهمس لها الأشخاص بمخاوفهم قبل النوم، ثم يضعونها تحت الوسادة، اعتقادًا بأنها تتولى عنهم القلق خلال الليل.

هل النوم دون ملابس يساعد على راحة أفضل؟

في أمريكا، تشير استطلاعات إلى أن نسبة كبيرة من السكان تفضل النوم دون ملابس، لما لذلك من دور في تنظيم حرارة الجسم وتحسين جودة النوم.

لماذا يسهر الأطفال حتى وقت متأخر في بعض الدول؟

في الأرجنتين، لا يفرض على الأطفال النوم المبكر كما في ثقافات أخرى، بل يشاركون في الأنشطة العائلية المسائية، و يتأخر موعد نومهم إلى ما بعد العشاء المتأخر.

هل يمكن أن ينام أفراد الأسرة في دائرة واحدة؟

في منغوليا، وبسبب تصميم الخيام التقليدية، تنام العائلات في شكل دائري حول مصدر الحرارة، ما يوفر الدفء ويعزز الشعور بالأمان الجماعي.

هل ينام العروسان منفصلين رغم مشاركتهما الغرفة؟

في بعض مناطق بالي، ينام الزوجان على فراشين منفصلين داخل نفس الغرفة، في تقليد يهدف إلى الحفاظ على المساحة الشخصية لكل منهما.

هل النوم الجماعي وسيلة للحماية؟

في أستراليا، تمارس بعض مجتمعات السكان الأصليين عادة النوم الجماعي، حيث يرتب الأفراد أنفسهم في صفوف، مع بقاء الأقوى على الأطراف لحماية الأطفال وكبار السن في الوسط، وفقا لما ذكرته "French Bedroom".

