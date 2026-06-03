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لماذا يوجد خط أصفر على أرصفة محطات القطارات؟

كتب : شيماء مرسي

02:30 م 03/06/2026

سر وجود الخط الأصفر على أرصفة الققطار

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الخط الأصفر هو علامة أمان مرسومة بالقرب من حافة أرصفة السكك الحديدية، كما يعد حاجزا بصريا واضحا يلفت انتباه الركاب إلى ضرورة الابتعاد عن حافة الرصيف والحفاظ على مسافة آمنة من القضبان.

كيف يسهم الخط الأصفر في حماية الركاب من الحوادث؟

يحمي الخط الأصفر الركاب من مخاطر الاقتراب الشديد من القطارات المتحركة، إذ قد يشكل الوقوف بالقرب من حافة الرصيف خطرً على السلامة.

كما يسهم في الحد من حوادث الانزلاق والسقوط غير المقصود ويقلل احتمالات الاحتكاك بالقطارات أثناء وصولها إلى المحطة أو مغادرتها، وفقا لموقع "news18".

السبب العلمي وراء ذلك

تسبب القطارات سريعة الحركة اضطراب هوائي قوي وتغيرات في الضغط، ويمكن لهذه القوى أن تؤثر على توازن الأشخاص.

كما يشير الخط الأصفر إلى أن هذه المنطقة أكثر أمانا وتقع خارج التأثيرات الديناميكية الهوائية.

ويساعد الخط الأصفر في إدارة الحشود، حيث يشجع الركاب على الانتظار في منطقة آمنة مخصصة حتى يتوقف القطار تماما، وهذا يقلل الازدحام قرب الحافة، ويسمح بصعود ونزول أكثر سلاسة وأمانا.

ميزة أمان بسيطة تنقذ الأرواح

يعد الخط الأصفر أداة أمان مهمة في السكك الحديدية، فهو يشجع الركاب على الحفاظ على مسافة آمنة، مما يساعد على الحد من الحوادث ويجعل السفر بالقطار أكثر أمانا للجميع.

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