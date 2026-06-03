مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح جهاز التكييف أحد أكثر الأجهزة استخداما داخل المنازل، لكن سوء الاستخدام أو إهمال الصيانة قد يحول وسيلة الراحة الأساسية إلى مصدر للأعطال المكلفة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تقليل العمر الافتراضي للجهاز بشكل كبير.

ووفقا لموقع "ذا صن"، فإن تجنب بعض الأخطاء الشائعة يساعد على الحفاظ على كفاءة التكييف، وتقليل استهلاك الطاقة، وتجنب تكاليف الإصلاح أو الاستبدال المبكر.

أخطاء شائعة قد تدمر التكييف في الصيف

إهمال تغيير فلتر الهواء

يعد نسيان استبدال فلتر الهواء من أكثر الأخطاء شيوعا، إذ يؤدي تراكم الأتربة والشوائب إلى إجهاد الجهاز وتقليل كفاءته في التبريد.

كما يزيد ذلك من احتمالات الأعطال والحاجة إلى الصيانة المتكررة. وينصح الخبراء بتغيير الفلتر كل بضعة أشهر للحفاظ على أداء التكييف وإطالة عمره.

تأجيل إصلاح الأعطال

يلجأ بعض المستخدمين إلى تجاهل الأعطال البسيطة أو تأجيل إصلاحها، إلا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة وتحولها إلى عطل أكبر وأكثر تكلفة.

لذلك يفضل التعامل مع أي خلل فور ظهوره لتجنب الأضرار المحتملة والحفاظ على كفاءة الجهاز.

تجاهل الصيانة الدورية

تساعد الصيانة الروتينية على اكتشاف المشكلات مبكرا وضمان عمل التكييف بكفاءة عالية.

كما تسهم في تقليل فرص الأعطال المفاجئة وإطالة العمر الافتراضي للجهاز، ما يوفر الكثير من النفقات على المدى الطويل.

ضبط درجة الحرارة بشكل خاطئ

يؤدي ضبط درجة الحرارة على مستويات منخفضة جدا أو مرتفعة جدا إلى إجهاد التكييف وزيادة استهلاك الكهرباء.

وينصح الخبراء بضبط الثرموستات عند نحو 26 درجة مئوية خلال فصل الصيف، لتحقيق التوازن بين الراحة وكفاءة استهلاك الطاقة.

وضع الثرموستات في مكان غير مناسب

يلعب موقع الثرموستات دورا مهما في كفاءة التبريد، إذ قد يؤدي وضعه بالقرب من مصادر الحرارة أو في أماكن غير مناسبة إلى قراءات غير دقيقة لدرجة الحرارة.

لذلك ينصح بوضعه في مكان مركزي داخل المنزل بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة، مع الاستعانة بفني متخصص لتحديد الموقع الأمثل عند الحاجة.

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