ما السر الخفي وراء اللون الأصفر لأغلب الشخصيات الكرتونية؟- ستفاجئك الإجابة

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 12/04/2026

الشخصيات الكرتونية

يلاحظ الكثير أن عددا كبيرا من شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة يظهر باللون الأصفر، وهذا ليس صدفة، بل يرجع إلى أسباب علمية وتصميمية مختلفة.

إليك بعض الأسباب التي تجعل اللون الأصفر يُختار بكثرة في مختلف الشخصيات والأفلام الكرتونية، وفقا لموقع "periskopi".

كيف يحقق اللون الأصفر تباينا بصريا قويا؟

الأصفر من الألوان الأساسية، لذلك يكون واضحا وقويا بصريان وعلى الشاشات، يظهر بشكل متباين مع اللون الأزرق المنتشر في الخلفيات مثل السماء والبحر، وهذا التباين يجعل الشخصيات الصفراء أكثر وضوحا، حتى في المشاهد المليئة بالتفاصيل.

لماذا يرتبط اللون الأصفر بالسعادة والجاذبية؟

اللون الأصفر يعبر عن الفرح والتفاؤل، لأنه لون مبهج ويعطي شعورا بالطاقة والمرح، لذلك يُستخدم كثيرا في تصميم الشخصيات المرحة والمحبوبة، خاصة في الأعمال الموجهة للعائلة.

ما الذي يجعل الأصفر واضحا في مختلف ظروف الإضاءة؟

يتميز اللون الأصفر بسهولة رؤيته في مختلف الإضاءة؛ فهو واضح في الإضاءة الضعيفة، وأيضا خلال النهار، كما يمكن لبعض المصابين بعمى الألوان تمييزه، لذلك خيارا عمليا يساعد على ظهوره للجميع بشكل أفضل.

كيف يجذب اللون الأصفر الأطفال؟

يُستخدم هذا اللون بكثرة في المنتجات والإعلانات الموجهة للأطفال، نظرا لارتباطه لديهم بالمشاعر الإيجابية والمرح، هذا يجعل الشخصيات الصفراء أكثر قربا من الأطفال، ويعزز من تفاعلهم معها، ما يفسر حضوره القوي في أعمال الرسوم المتحركة الموجهة لهذه الفئة.

لماذا يعد الأصفر من أكثر الألوان جذبا للانتباه؟

بفضل وضوحه، اللون الأصفر من أكثر الألوان قدرة على لفت الانتباه، وهو ما يفسر استخدامه في اللافتات والإشارات التي يجب رؤيتها من مسافات بعيدة، هذه الخاصية يستفيد منها مصممو الرسوم المتحركة لضمان أن تظل الشخصيات بارزة وسهلة التمييز.

