9 أشياء أبدعها القدماء المصريون لأول مرة.. لن تتوقعها

لم تقتصر عبقرية المصريين القدماء في تشييد المعابد والأهرامات فحسب، بل شملت ابتكارات في مختلف جوانب الحياة اليومية، من الطب والتجميل، إلى الأمن والترفيه.

ابتكارات في التجميل والعناية الشخصية

في هذا السياق، أشار الدكتور أحمد عامر، الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات، أن المصريين القدماء كانوا أول من اخترعوا كحل العيون منذ نحو أربعة آلاف سنة قبل الميلاد، سواء لأغراض جمالية أو وقائية.

كما ابتكروا باروكات الشعر للنساء، ما يدل على اهتمامهم بالمظهر والاهتمام بالأناقة.

نظافة الفم والأسنان

وأوضح لـ"مصراوي" أن المصريين القدماء توصلوا إلى ما يشبه معجون الأسنان وفرشاة الأسنان، في دلالة واضحة على وعيهم المبكر بأهمية نظافة الفم، إضافة إلى ابتكار خلطة طبيعية من النعناع للقضاء على رائحة الفم الكريهة، مكونة من اللبان والمر والقرفة.

الأدوات اليومية.. من الحلاقة إلى الأقفال

ومن بين ابتكاراتهم اللافتة، اخترع المصريون القدماء أدوات الحلاقة الأولى، والتي تمثلت في شفرات حجرية حادة مثبتة في مقابض خشبية، فضلا عن ابتكار أول قفل لغلق الأبواب قبل نحو أربعة آلاف عام قبل الميلاد.

التقويم والزراعة

وأضاف "عامر" أن المصريين القدماء كانوا أول من ابتكروا نظام التقويم، والذي ارتبط بالزراعة وتنظيم مواسم الفيضان والحصاد، وهو ما ساهم في استقرار المجتمع وتقدمه.

الترفيه والرياضة.. البولينج في صورته الأولى

وفي جانب الترفيه، كشف عامر أن المصريين القدماء عرفوا ما يُشبه لعبة البولينج الحالية، حيث عُثر على ممرات وكرات بأحجام مختلفة، كان اللاعبون يدحرجونها باتجاه فتحة في نهاية المسار.

الأمن والطب

أوضح أن المصريين القدماء أنشأوا أول قوة شرطة منظمة في العالم خلال عصر الدولة الوسطى، كما كانوا من أوائل من استخدموا الكعكة المتعفنة لعلاج الجروح الملتهبة وصناعة بعض الأدوية، وهو ما يعد بداية مبكرة لفكرة المضادات الحيوية المعروفة اليوم.