دمية باربي واحدة من أشهر ألعاب الأطفال في العالم، وتجاوزت كونها مجرد لعبة لتصبح رمزا للخيال والإبداع، منذ ظهورها في مارس 1959، استمرت في التطور، سواء في شكلها، أو المهن التي تمثلها، أو الرسائل التي تقدمها للأطفال والكبار.

من اخترع باربي؟

وفقا لموقع "history"، وُلدت فكرة باربي من خيال روث هاندلر، المؤسسة المشاركة لشركة ماتيل، بعد أن لاحظت ابنتها وهي تلعب بدمى ورقية تمثل نساء بالغات.

استلهمت هاندلر تصميم دميتها من دمية ألمانية شهيرة تُدعى "ليلي"، لتخرج بعدها نسخة باربي الشهيرة باسمها الكامل باربرا ميليسنت روبرتس، التي أصبحت أيقونة عالمية في عالم الألعاب.

متى أطلقت باربي للعالم؟

أُطلقت أول دمية باربي رسميا في معرض الألعاب الأمريكي في مدينة نيويورك في 9 مارس 1959، مرتدية زي سباحة أبيض وأسود، وشعر أشقر مربوط على شكل ذيل حصان.

بُيعت الدمية الأولى مقابل 3 دولارات، بينما يصل سعرها اليوم كقطعة نادرة إلى أكثر من 25 ألف دولار.

من هم أصدقاء وعائلة باربي؟



بعد عامين من إطلاق باربي، ظهر صديقها كين كارسون، وسُمي على اسم ابن روث هاندلر، وفي 1963، قدمت ماتيل صديقة مقربة لباربي باسم ميدج هادلي، وتبعها أختها الصغيرة سكيبر روبرتس لتوسيع عالم باربي الاجتماعي.

ما أبرز مهن باربي؟



على مدار العقود، تولت باربي أكثر من 250 مهنة متنوعة، من الطيار والروك ستار إلى طبيبة ومهندسة حاسوب، كما وصلت إلى سطح القمر عام 1965، قبل أربع سنوات من هبوط الإنسان الفعلي، لتثبت أن خيال الأطفال لا يعرف حدودا.

متى بدأت باربي تمثل المشاهير؟



انطلقت باربي في عالم الشهرة عام 1967، عندما صُممت أول دمية على صورة عارضة الأزياء الشهيرة تويجي، ومنذ ذلك الحين، انضمت إليها شخصيات بارزة مثل شير وأودري هيبورن وديانا روس، إلى رموز مؤثرة مثل الكاتبة جيه كيه رولينج، لتصبح باربي جسرا بين الألعاب وثقافة المشاهير.

من صمم أولى دمى باربي الفاخرة؟



صمم بوب ماكي أول دمى باربي الفاخرة، وتظل دمىه من أكثر القطع المرغوبة لدى هواة الجمع، ومن أشهر تصاميمه دمية باربي الذهبية المزينة بـ 5000 قطعة ترتر مخيطة يدويا.

هل ترشحت باربي للانتخابات؟



بدأت باربي حملتها الرئاسية في عام 1992، وخاضت الانتخابات عدة مرات منذ إطلاقها، وحتى عام 2020 أطلقت فريق حملتها الانتخابية الخاص بها.

كيف احتفلت باربي بالذكرى الخمسين؟



في 2009، احتفلت باربي بالذكرى الخمسين لتأسيسها بعرض أزياء خاص خلال أسبوع الموضة في نيويورك، عرضت فيه إبداعات 50 مصمما بارزا.

كيف تطورت عروس باربي جسديا؟



في 2019، طرحت شركة ماتيل نسخة جديدة من باربي بجسم أكثر واقعية، مع صدر أصغر وخصر أقل وذراعين بمقاييس طبيعية، في خطوة لتعزيز تنوع أشكال الجسم ضمن مجموعتها من الدمى.

هل تمثل باربي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟



في أوائل 2026، كشفت ماتيل عن أول دمية باربي تمثل شخصا مصابا بالتوحد، مزودة بمفاصل متحركة وأكسسوارات داعمة للحواس، لتنضم إلى مجموعة دمى تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل مستخدمو الكراسي المتحركة وسماعات الأذن ومرضى البهاق.

