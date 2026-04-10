مأساة على شريط السكة الحديد.. لحظات صعبة تنتهي بجثتين في قليوب

كتب : محمد شعبان

11:06 ص 10/04/2026

مصرع شخصين في حادث قطار بقليوب

في دقائق معدودة، تحولت سكينة الصباح إلى مشهد صادم على قضبان السكك الحديدية، حيث دوى صوت القطار ليعلن عن حادث مأساوي خلّف وراءه ضحيتين، وسط ذهول المارة وعجز اللحظة.

حادث قطار في قليوب

صباح الجمعة ورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على شريط السكة الحديد بعد مزلقان ميت نما بدائرة مركز قليوب نطاق محافظة القليوبية لتتحرك قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

فور وصولهم كان المشهدًا مأساويًا على القضبان.

حادث على قضبان السكة الحديد بقليوب

حسب الإفادة الأولية لقي شخص مصرعه بعد أن صدمه القطار مباشرة فيما سقط شخص آخر أثناء الحادث، ليلقى حتفه هو الآخر على شريط السكة الحديد. وعثرت الشرطة على جثتين في موقع الحادث، وسط حالة من الحزن والصدمة بين شهود العيان.

معاينة النيابة

لا تزال الجهات المعنية في انتظار وصول فريق النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ونقل الجثامين، وبدء التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

قطار السكة الحديد قليوب القليوبية

