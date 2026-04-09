سكك حديد مصر تطلق "قطار النزهة" إلى الإسكندرية بأسعار مخفضة في شم النسيم

كتب : محمد نصار

03:58 م 09/04/2026

سكك حديد مصر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر تشغيل "قطار النزهة" مخصوص ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية والعكس)، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم".

وبحسب القرار، يقوم القطار من محطة القاهرة يوم الإثنين الموافق 13/4/2026 في تمام الساعة 6:40 صباحًا، ليصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 9:40 صباحًا، فيما يتحرك في رحلة العودة من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:05 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 20:50 مساءً، وذلك وفقًا للجدول المرفق.

يأتي ذلك كتقليد سنوي تحرص الهيئة على استمراره لمشاركة جمهور الركاب الاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث تم طرح التذاكر بأسعار مخفضة دعمًا للمواطنين بواقع 80 جنيهًا لرحلة الذهاب، و120 جنيهًا لرحلتي الذهاب والعودة من خلال شبابيك الحجز بمحطات التوقف.

وتابعت الهيئة: التذاكر المنصرفة قاصرة على هذا القطار فقط، ولا يجوز استخدامها على أي قطارات أخرى، كما لا تُرد قيمة التذاكر بعد إتمام عملية الشراء، بما يتيح للمواطنين فرصة قضاء يوم ترفيهي مميز بمدينة الإسكندرية وبأسعار تراعي مختلف شرائح جمهور الركاب.

سكك حديد مصر شم النسيم قطار النزهة

