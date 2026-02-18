إعلان

عاصفة ثلجية تجتاح رومانيا وتقطع الكهرباء عن 200 ألف منزل

كتب : مصراوي

07:21 م 18/02/2026

عاصفة ثلجية تجتاح رومانيا

كتب- مصطفى الشاعر

أعلن وزير الطاقة الروماني، بوجدان إيفان، أن البلاد واجهت موجة "قاسية" من الثلوج والأمطار الغزيرة، أسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف منزل.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكد إيفان، أن العاصفة لم تكتفِ بضرب شبكة الطاقة، بل تسببت في شلل مروري على الطرق السريعة والوطنية، فضلا عن تسجيل تأخيرات واسعة في رحلات عشرات القطارات.

17714129414160951171_1200x630

وفي العاصمة بوخارست، أفادت وكالة الاستجابة للطوارئ بأن النقل العام يواجه صعوبات كبيرة إثر تراكم الثلوج التي بلغت نحو 40 سنتيمترا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تسبب تساقط الأشجار في قطع الشرايين الرئيسية للطرق وخطوط السكك الحديدية، فيما أعلنت عدة مدن إغلاق مدارسها.

وفي مشهد يعكس خطورة الموقف، حاصرت الثلوج عشر سيارات إسعاف في ست مناطق مختلفة، مما أعاق وصول المساعدات الطبية الطارئة.

وكشف الوزير إيفان، أن فرق الإصلاح "نجحت في إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 86 ألف منزل من أصل 200 ألف تضررت منذ بداية العاصفة".

INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea

وأوضح وزير الطاقة الروماني، في تصريحات للصحفيين، أن الأزمة لا تزال قائمة في 266 بلدة تضررت شبكاتها، مؤكدا استمرار العمل ليل نهار لإعادة الخدمة لبقية المناطق المنكوبة.

ورغم الانقطاعات الميدانية، لفت بوجدان إيفان، إلى استقرار الميزان الطاقي لرومانيا، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك الحالي 7.4 جيجاوات، مع استمرار تصدير الفائض من المصادر المتجددة (الرياح والمياه)، مشيرا إلى أن العام الحالي شهد قفزة في الأداء، بزيادة في الإنتاج بلغت 11% وزيادة في الاستهلاك بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي.

